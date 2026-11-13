Tunisie: L'écocritique et les nouvelles représentations du désert au coeur du Forum de Tunis du roman arabe

TUNIS — Les récits consacrés à la nature et au dérèglement climatique dans le roman arabe ont dominé les débats lors de la première séance de la quatrième édition du Forum de Tunis du roman arabe, placée sous le thème "Le roman vert : représentations du réel et horizons du récit".

Les échanges ont notamment mis en lumière l'écocritique et l'émergence de nouveaux récits sahariens en Algérie, qui délaissent les représentations figées du nomadisme pour interroger la sécheresse, l'aridité et la survie des écosystèmes.

Dans son allocution d'ouverture, l'universitaire et critique littéraire tunisien Mohamed Kadhi a retracé l'essor de l'écocritique ("Green Studies"). Ce courant, dont le terme a été utilisé pour la première fois en 1978 par l'Américain William Rueckert, s'est imposé comme un levier pour alerter sur la pollution et les atteintes à l'environnement, dépassant le simple cadre décoratif pour redéfinir en profondeur le rapport de l'homme à la nature.

Pour les romanciers présents, le recours aux récits subjectifs permet de transcender les limites de l'espace et du temps afin de replacer le vivant au centre de chaque intrigue.

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Intervenant sur le thème "Récits du désert... le design de la sécheresse", l'écrivain et académicien algérien Hadj Ahmed Ziouani a souligné la reconnaissance tardive des récits sahariens dans la littérature algérienne. Selon lui, une nouvelle génération d'auteurs s'affranchit désormais des stéréotypes liés à la tente, au nomadisme et à l'instabilité pour appréhender le désert non plus comme un simple concept géographique, mais comme un espace narratif "regorgeant de vie et de sens".

Ziouani a mis en avant la singularité du roman saharien algérien, articulé autour de l'oasis et de la figure de la mariée vénérée qu'incarne le palmier. S'appuyant sur le concept des "dualités antithétiques", il a estimé qu'il était impossible d'évoquer la verdure sans aborder l'aridité, la valeur du vert ne se révélant qu'au prisme de son absence.

Face à l'aggravation de la pollution et des bouleversements climatiques, les oeuvres contemporaines documentent désormais les conséquences de ces phénomènes sur les populations sahariennes, qui perdent leurs moyens de subsistance et leur bétail, d'après l'auteur. Le nomadisme redevient, selon lui, une nécessité vitale, plaçant leur identité sous le signe de l'analyse et de la déconstruction face aux défis de la survie.

De son côté, l'écrivaine et universitaire mauritanienne Mekfoula Mint Agatt a rejeté toute classification rigide des oeuvres traitant du climat, estimant que la question environnementale dépasse les frontières d'un genre littéraire indépendant et peut servir de grille de lecture à n'importe quel roman.

Dans son intervention consacrée à l'expérience romanesque mauritanienne, elle a dénoncé les clichés qui réduisent son pays au désert et sa littérature au nomadisme. "Cela occulte le fleuve, le littoral et la ville, tout comme la diversité des langues et des expériences", a-t-elle souligné, ajoutant que le rapport à la terre "ne s'arrête pas à la porte de la tente".

Évoquant la mémoire nomade, les déplacements de populations, l'imaginaire futuriste et la liberté des femmes, Mint Agatt a interrogé l'impact du climat sur l'acte d'écrire : "Comment raconter ce qui n'a pas eu lieu ? Et la pluie qui n'est pas tombée pousse-t-elle le narrateur à écrire davantage ?"

L'écrivain et chercheur yéménite Mujib Al-Rahman Al-Wusabi a, lui, abordé la polémique entourant le khat au Yémen, entre stéréotypes et débats religieux sur sa licéité. Analysant le roman "Zourbat Al-Yemeni" de l'écrivain yéménite Ahmed Qasim Al-Ariqi, il a affirmé que l'écocritique "ne se contente pas d'interroger la présence de la nature dans la littérature", mais questionne "la nature de la relation entre l'homme et le monde".

Al-Wusabi a mis en avant le concept de "violence lente" pour décrypter les crises écologiques. "La désertification, l'épuisement des ressources en eau, la transformation des terres agricoles et les effets différés de la pollution sont des formes de violence lente", qui offrent selon lui un terrain fertile au roman arabe.

La romancière et journaliste tunisienne Amel Mokhtar a insisté sur la capacité de la fiction à sensibiliser le public aux dangers climatiques en suscitant l'empathie du lecteur envers les personnages. Qualifiant ce genre littéraire de "médiateur secret" capable de transmettre ce que l'homme peine à formuler, elle a plaidé pour la création de prix littéraires dédiés au "roman vert" afin d'encourager les auteurs.

Ouvert mercredi soir à la Cité de la Culture, le Forum de Tunis du roman arabe réunit jusqu'à samedi des intervenants de 18 pays arabes autour de cinq séances thématiques.

Lancé en 2018 et organisé en partenariat avec la Bibliothèque nationale, l'Institut de traduction de Tunis et le Théâtre de l'Opéra de Tunis, ce forum avait repris en 2025 après une interruption due à la pandémie de Covid-19.

Lors de l'inauguration, le directeur de la Maison du Roman, Younes Soltani, avait affirmé que le récit environnemental n'était plus un luxe mais "une nécessité existentielle urgente", appelant à instaurer un "discours critique arabe renouvelé".