Algérie/Sénégal: L'Algérienne Bouthaina Bensalah décroche la médaille d'argent

12 Novembre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)
Par Boxe

DAKAR — La boxeuse algérienne Bouthaina Bensalah (48 kg) a remporté la médaille d'argent du tournoi féminin de boxe des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ-2026), après sa défaite en finale face à l'Indienne Gunjan Gunjan (0-5), jeudi soir au Dakar Expo Center.

Les deux médailles de bronze de la catégorie sont revenues à la Britannique Lily Basset et l'Italienne Michela Guglielmi. L'Algérienne avait réalisé un parcours remarquable pour atteindre la finale, en éliminant successivement la Thaïlandaise Pimaika Bayongkasem (5-0), puis la Nigériane Mayowa Shukurah en quart de finale.

En demi-finale, disputée mercredi soir, Bensalah avait réussi à arracher sa qualification au terme d'un combat très disputé face à l'Italienne Michela Guglielmi, remporté sur décision partagée des juges (3-2). Cette médaille d'argent vient s'ajouter à celle de bronze décrochée par sa compatriote Sirine Kessal (-51 kg), battue en demi-finale par la Vénézuélienne Grenyelis Garcia, portant ainsi à deux le nombre de médailles algériennes en boxe féminine dans cette compétition.

Pour rappel, l'Algérie participe aux Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar (31 octobre - 13 novembre 2026) avec une délégation de 41 athlètes engagés dans 17 disciplines.

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