Afrique: La transformation et la maîtrise des marchés, clés d'une meilleure compétitivité à l'international

ALGER — Des experts du secteur de l'exportation ont plaidé, jeudi à Alger, pour le renforcement des capacités des opérateurs nationaux dans la filière dattes, à travers notamment le développement de la transformation, la mise en conformité aux normes des marchés destinataires et une meilleure maîtrise des circuits commerciaux et logistiques internationaux.

Intervenant lors d'une conférence intitulée "Horizons et opportunités d'exportation des dattes", organisée dans le cadre de la 4e édition du Salon international des dattes, l'opérateur et expert en exportation, Chakib Boublenza, a souligné la nécessité d'intégrer durablement la culture de l'exportation dans la stratégie des entreprises, quelle que soit leur taille.

Il a estimé que l'accès aux marchés internationaux exige une préparation rigoureuse, fondée notamment sur le respect des engagements commerciaux, la régularité de la qualité des produits tout au long de l'année et l'adoption de normes permettant d'obtenir les certifications requises, précisant que son entreprise est certifiée ISO 9001.

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M. Boublenza a relevé, à ce titre, que l'exportation ne doit pas se limiter à l'écoulement des excédents de production, mais s'inscrire dans une démarche répondant à une demande réelle et identifiée sur les marchés ciblés, où la concurrence est particulièrement forte.

Il a également mis en avant le rôle de la banque, des services des douanes et de la Compagnie algérienne d'assurance et de garantie des exportations (CAGEX) dans la sécurisation des opérations d'exportation, notamment en matière de vérification de la solvabilité des clients étrangers.

Parmi les leviers susceptibles de renforcer les performances de la filière, il a préconisé la création de coopératives agricoles permettant de mutualiser les moyens des opérateurs et de faciliter leur participation aux foires et salons internationaux, avec l'appui financier de l’État.

Il a également plaidé pour le développement de la transformation des dattes en vue de diversifier l'offre exportable et de privilégier les produits à plus forte valeur ajoutée, au lieu de se limiter à la commercialisation des dattes à l'état brut.

De son côté, l'expert en exportation, Ali Bey Nasri, a souligné que le développement des exportations hors hydrocarbures constitue un défi majeur pour l'économie nationale, appelant les opérateurs à mieux cerner les besoins des marchés ciblés et à adapter leur offre en conséquence.

Il a indiqué que les exportations algériennes de dattes ont atteint environ 98 millions de dollars en 2025, soulignant l'importance de consolider cette performance et de renforcer la présence de la filière sur les marchés internationaux.

M. Nasri a insisté sur la nécessité de respecter les normes en vigueur dans les pays destinataires, à travers une veille réglementaire permanente et une meilleure maîtrise des exigences commerciales, douanières et des dispositions régissant le contrôle des changes.

Il a également relevé que le cadre réglementaire national offre des dispositifs favorables au développement des exportations hors hydrocarbures, notamment à travers les avantages fiscaux accordés aux opérations d'exportation et les possibilités de regroupement des opérateurs au sein de coopératives.

Le développement progressif des infrastructures ferroviaires reliant le nord et le sud du pays devrait, selon lui, contribuer à la réduction des coûts logistiques et à l'amélioration de la compétitivité des produits algériens.

Les intervenants ont, au terme de leurs échanges, insisté sur l'importance d'une meilleure préparation des entreprises, de la maîtrise des procédures administratives et financières et de la valorisation des produits dérivés des dattes, autant de facteurs nécessaires à la consolidation de leur présence sur les marchés internationaux.