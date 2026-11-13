Algérie: Le taux d'avancement des travaux de la pénétrante reliant le port de Djen Djen à l'autoroute Est-Ouest a atteint 68 %

ALGER — Le taux d'avancement des travaux de réalisation de la pénétrante autoroutière reliant le port de Djen Djen à l'autoroute Est-Ouest, au niveau de l'échangeur d'El Eulma, a atteint 68 %, a indiqué, jeudi à Alger, le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui.

Intervenant lors d'une séance plénière consacrée aux questions orales à l'Assemblée populaire nationale (APN), présidée par Mme Khalida Boufedeche, présidente de l'APN, en présence de plusieurs membres du Gouvernement, M. Djellaoui a précisé que ce projet, qui s'étend sur une distance de 110 km à travers les wilayas de Jijel, Mila et Sétif, revêt une importance stratégique en tant que maillon reliant le port de Djen Djen au réseau autoroutier national, contribuant ainsi au renforcement du transport de marchandises et de la dynamique économique et commerciale.

Le ministre a souligné que le projet avait rencontré des contraintes depuis 2014, affirmant que l'achèvement des travaux restants nécessitait une réévaluation de l'enveloppe financière allouée à cette opération et la garantie de la mobilisation régulière des crédits de paiement, afin de maintenir la cadence de réalisation et d'accélérer le parachèvement du projet.

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Dans ce contexte, il a rappelé la tenue, en octobre dernier, d'une réunion ministérielle restreinte présidée par le Premier ministre, consacrée à l'examen des propositions du secteur des travaux publics et des mesures à même de lever les difficultés ayant entravé la relance du projet.

Concernant les autres projets routiers, le ministre a indiqué qu'il a été proposé d'inscrire, au titre du projet de loi de finances (PLF) 2027, une opération portant sur la réalisation de la route reliant Chellala aux limites de la wilaya de Naâma, via Sirat El Kheil, sur une distance de 38 km, dans le cadre de la définition des priorités du secteur à l'échelle de la wilaya.

Il a également affirmé que le suivi des travaux de la route nationale (RN) 6, sur le tronçon reliant Bordj Badji Mokhtar à Timiaouine, se poursuivait en coordination avec les bureaux d'études et les entreprises de réalisation, précisant que les mesures nécessaires ont été prises pour rattraper le retard enregistré et garantir l'achèvement du projet.

Concernant le dédoublement de la RN6 entre Tsabit et Reggane, dans la wilaya d'Adrar, M. Djellaoui a souligné que la prise en charge de ce projet se fait progressivement, en fonction des capacités financières et du classement des priorités, la priorité étant actuellement accordée aux opérations d'entretien et de renforcement de la chaussée, pour assurer la sécurité des usagers de cet axe routier.

Il a, par ailleurs, fait savoir que la prise charge de la modernisation de la RN6 avait été proposée dans le cadre du PLF 2027, tandis que la réalisation de la voie de contournement de la commune d'El Hamadia, dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj, sera programmée en fonction des priorités et des moyens disponibles.