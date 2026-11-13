Algérie: Le recensement général du foncier industriel contribuera au renforcement du développement local

ALGER — Le ministre de l'Industrie, Farid Kourtel, a indiqué, jeudi à Alger, que l'opération de recensement général du foncier industriel, engagée conformément aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, permettra d'orienter les investissements vers les régions qui en ont besoin et de renforcer le développement local à travers le pays.

Lors d'une séance plénière à l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales, présidée par Mme Khalida Boufedeche, présidente de l'APN, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Mme Nadjiba Djilali, et de plusieurs ministres, M. Kourtel a précisé que l'"opération de recensement général, suivie de près par le Premier ministre, dotera l'Etat d'une base de données de référence contribuant à une prise de décision économique judicieuse".

Cela se fera à travers "le renforcement de l'offre foncière dans les wilayas qui en sont dépourvues et l'orientation des investissements vers les régions ayant besoin d'un développement économique, dans le cadre de la réalisation de l'équilibre régional", ajoute le ministre.

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Le président de la République avait ordonné, lors la réunion du Conseil des ministres, tenue le 9 septembre dernier, le "lancement immédiat d'un recensement général du foncier industriel".

Répondant à une question relative à l'état de préparation des zones industrielles dans la wilaya de Tébessa et aux projets industriels qui y sont programmés, M. Kourtel a rappelé que la wilaya compte trois (3) zones industrielles relevant du domaine privé de l’État, ainsi que 16 zones d'activités, dont six (6) relevant du Domaine national, les autres appartiennent à la wilaya, aux communes et à l'agence foncière.

S'agissant de la situation de l'unité Tubes Gaz Tébessa (TGT), transférée au groupe Sonelgaz après un long arrêt d'activité, le ministre a annoncé que le Conseil des participations de l'Etat (CPE) a officiellement entériné

lundi dernier le transfert des actifs de la société, ajoutant que "l'usine devrait reprendre son activité de production avant la fin de l'année en cours".

Concernant la relance du projet de la société Verrière de l'Est (SOVEST), dans la même wilaya, dans la même wilaya, dans le cadre des efforts visant à développer l'industrie nationale du verre, M. Kortal a fait état d'"avancées tangibles" dans la réalisation du projet.

La réalisation de l'usine spécialisée dans la production de verre creux destiné à la fabrication de contenants et d'emballages était achevée, parallèlement à la préparation du sable lavé, utilisé comme matière première dans cette industrie, a-t-il ajouté.

L'usine devrait être inaugurée avant la fin de l'année, ce qui permettra de passer à la phase d'exploitation, de renforcer les capacités nationales de production de contenants en verre et de répondre aux besoins du marché local, a poursuivi le ministre.

S'agissant des projets industriels dans la wilaya, le ministre a évoqué six "projets prometteurs" relevant du secteur privé, dont certains sont déjà entrés en service et d'autres en cours de lancement.

Il s'agit notamment de l'extension d'une minoterie spécialisée dans la production de pâtes alimentaires, de l'extension d'une unité de fabrication de matelas et de couvertures, ainsi que de la réalisation d'unités de production de carbonate de calcium, de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques et d'eau minérale.

Interrogé sur le lancement d'une cimenterie dans la wilaya d'El Abiodh Sidi Cheikh, le ministre a rappelé que ce "projet stratégique" figurait parmi les priorités du gouvernement, dans le cadre de la valorisation des ressources minières locales et de l'élargissement de la base industrielle dans le Sud et les Hauts-Plateaux, précisant qu'une filiale spécialisée du groupe industriel GICA avait entamé l'élaboration d'une étude de faisabilité approfondie afin de déterminer les conditions économiques et techniques nécessaires à la réalisation de cette cimenterie.

Dans le même cadre, une opération de prospection géologique a été lancée dans la région afin d'évaluer les besoins en kaolin, composant essentiel à la production de ciment blanc de haute qualité, a fait savoir le ministre, ajoutant que cette matière première n'a, à ce jour, été découverte qu'au niveau de la wilaya de Jijel.