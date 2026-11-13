Algérie: La réception de l'usine de production de la matière première du paracétamol prévue dans quatre mois au maximum

BATNA — Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Ouacim Kouidri, a affirmé, jeudi à Batna où il a effectué une visite de travail, que l'usine de production de la matière première du paracétamol, relevant du groupe public Saidal, sera réceptionnée "dans quatre mois au plus tard".

Le ministre, accompagné du wali, Youcef Bechlaoui, a précisé, après avoir écouté un exposé de présentation de cette usine en réalisation dans la zone industrielle de la cité Kechida, que « le taux d'avancement des travaux est actuellement de l'ordre de 85 %", ce qui confirme que sa mise en service est imminente.

Il a rappelé que cette usine, « première du genre à l'échelle africaine et arabe, disposera d'une capacité de production annuelle de 2.000 tonnes de matière première du paracétamol, sous sa forme initiale cristallisée, selon des techniques modernes et dans le respect des normes internationales ».

M. Kouidri a ajouté que le projet, qui "revêt une importance nationale », figure parmi les projets prioritaires du secteur de l'industrie pharmaceutique.

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Il a été concrétisé en exécution des directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à consolider la souveraineté sanitaire et à garantir l'approvisionnement de l'industrie nationale en matières premières pharmaceutiques d'origine locale.

La production de cette matière première en Algérie « permettra une large disponibilité du paracétamol et contribuera, ainsi, à réduire la facture d'importation de médicaments tout en renforçant l'indépendance de notre pays dans le domaine de la production de médicaments essentiels", a encore souligné le ministre.

Il a aussi indiqué que l'usine de production de la matière première du paracétamol, qui générera 700 emplois directs et plus de 3.000 emplois indirects, s'inscrit dans le cadre d'une « vision stratégique du groupe Saidal portant sur la réalisation de projets industriels dans les domaines de la production de peptides, des matières premières d'antibiotiques, de médicaments anticancéreux et de vaccins humains et vétérinaires, ainsi que des médicaments ophtalmologiques et ce, dans le cadre de partenariats stratégiques ».

Selon M. Kouidri, ces projets qui « entreront progressivement en service dans les mois à venir », sont réalisés par des compétences algériennes et reflètent la capacité de la ressource humaine nationale à relever les défis technologiques et industriels.

Il a souligné, dans ce contexte, que la maîtrise de l'ensemble de la chaîne de production du médicament, de la matière première au produit fini, constitue un levier essentiel pour garantir la sécurité pharmaceutique nationale, renforcer la compétitivité des produits pharmaceutiques algériens et promouvoir leur exportation.

Le ministre de l'Industrie pharmaceutique a inspecté les différentes annexes du projet où il a donné des instructions à l'effet d'accélérer le rythme des travaux et de respecter les normes et les délais d'exécution.

Cette visite a également donné lieu, en plus de l'inspection de l'avancement des travaux de construction de l'usine de production de matières premières du paracétamol, à l'inspection du chantier de construction de la station de traitement des eaux destinées aux projets de production de matières premières du groupe Saidal, à Batna, en réalisation selon une technologie ultramoderne, ainsi que le site du projet de construction d'un centre médico-social rattaché à l'unité de distribution Est du groupe Saidal où des explications sur les activités de cette unité lui ont été fournies sur place.