Angola: L'AIPEX et une entreprise chinoise signent un accord pour l'industrie de l'aluminium au pays

Luanda — L'Agence pour l'investissement privé et la promotion des exportations (AIPEX) et l'entreprise chinoise Fujian Huisheng Investment ont signé, ce mercredi en Chine, un mémorandum d'intention d'investissement portant sur la mise en place d'une unité industrielle de production d'aluminium électrolytique « vert » en Angola.

Selon une note de l'AIPEX transmise à l'ANGOP, le projet prévoit, dans une première phase, un investissement d'environ 160 millions de dollars, avec une capacité de production annuelle estimée à 65 000 tonnes de lingots d'aluminium.

Cet accord a été conclu dans le cadre de la visite de travail effectuée par le président du conseil d'administration de l'AIPEX, Arlindo das Chagas Rangel, auprès d'un groupe industriel dans la région chinoise du Guangxi. Cette visite visait à évaluer les opportunités d'affaires et les conditions nécessaires à la concrétisation du projet sur le territoire angolais.

D'après l'institution, cette initiative constitue une étape significative pour le développement de l'industrie métallurgique angolaise ; elle présente un fort potentiel en matière de création d'emplois, de transfert de technologie et d'augmentation de la production nationale, permettant ainsi de réduire la dépendance aux importations.

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Selon le document, par le biais de ce partenariat stratégique, l'AIPEX réaffirme son engagement à attirer et à faciliter les investissements privés étrangers, dans le but d'accélérer le processus d'industrialisation et la diversification de l'économie nationale.