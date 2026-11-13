Maroc: Ahmed El Mehdi Mezouari pose les jalons d'un nouveau pacte social pour les marins pêcheurs

La présentation du projet de budget du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Souveraineté alimentaire devant la Commission des secteurs productifs, au Parlement, a été l'occasion pour le ministre délégué chargé de la Pêche maritime, Ahmed El Mehdi Mezouari, d'afficher une rupture nette avec la gestion traditionnelle dans son département. Mercredi, le ministre a plaidé pour une vision renouvelée de la politique halieutique marocaine, centrée sur la revalorisation de l'élément humain, la protection rigoureuse des ressources et la consolidation de la souveraineté alimentaire du pays.

L'exercice budgétaire s'est d'emblée affranchi des sentiers battus de la simple arithmétique comptable pour s'élever au rang d'acte éminemment politique, ancré dans les Orientations Royales et guidé par la volonté inébranlable de consolider l'État social et de repenser les équilibres structurels de l'économie bleue du Royaume.

Dans son exposé, Ahmed El Mehdi Mezouari a souligné que «cette nouvelle étape politique marque un tournant institutionnel décisif, caractérisé par une exigence de rupture objective avec les pratiques du passé». Loin de minimiser les acquis engrangés au fil des décennies, le ministre a insisté sur la nécessité impérieuse de «repenser les politiques publiques selon une trajectoire novatrice, où la synergie gouvernementale et l'écoute active des réalités du terrain priment sur la simple gestion administrative». C'est dans cette perspective que le secteur de la pêche maritime, doté d'une pleine autonomie de décision tout en restant en parfaite harmonie avec la politique agricole globale, ambitionne de porter haut les couleurs de la souveraineté alimentaire et nationale.

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L'une des pierres angulaires de cette nouvelle feuille de route réside incontestablement dans la réhabilitation absolue de l'humain. Le ministre délégué a martelé avec force que «le marin pêcheur, cet artisan de l'ombre qui brave l'immensité des océans, doit désormais occuper la toute première place dans l'écosystème national». Évoquant la vulnérabilité de ces travailleurs face aux aléas climatiques et aux périodes d'interdiction biologique, Ahmed El Mehdi Mezouari a fièrement annoncé des avancées majeures dans les négociations en cours avec la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. La mise en place imminente d'un mécanisme de compensation pour perte temporaire de revenus, couplée à des facilités d'accès à un logement décent à des conditions préférentielles, illustre la concrétisation tangible des promesses socialistes.

Abordant la question cruciale de la gestion des ressources halieutiques, le ministre a affiché une fermeté sans équivoque en affirmant que « la biomasse halieutique et le patrimoine naturel du Royaume ne sont point des sujets négociables ». S'appuyant sur les rigoureuses données scientifiques fournies par l'Institut national de recherche halieutique, Ahmed El Mehdi Mezouari a rappelé que «l'application des repos biologiques et le respect des plans d'aménagement des pêcheries constituent des remparts incompressibles contre le surstockage et le pillage des ressources».

Cette rigueur scientifique s'accompagne d'une tolérance zéro à l'égard de la pêche illégale et des pratiques destructrices qui menacent l'avenir des générations futures. La préservation de la ressource va ainsi de pair avec l'exigence d'une régulation stricte du marché intérieur, garantissant aux citoyens un accès équitable aux produits de la mer à des prix justes et raisonnables, particulièrement à l'approche des grands rendez-vous de consommation tels que le mois sacré de Ramadan.

L'horizon stratégique esquissé pour l'après-2027 s'articule autour d'un dialogue national inclusif, voulu par le département comme un véritable catalyseur de transformation. Tournant la page des approches unilatérales confiées à de lents cabinets d'études, le ministre a plaidé pour des assises nationales où se croiseront les regards des élus, des professionnels, des chercheurs et des citoyens pour concevoir la vision stratégique à l'horizon 2032. Dans cette dynamique, l'accent est résolument mis sur la valorisation des produits, le développement de l'aquaculture et la modernisation des infrastructures portuaires, portées par des moteurs d'excellence tels que l'Office national des pêches et l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture.

Sur le plan financier, le budget alloué au département pour l'année 2027, s'élevant à un peu plus d'un milliard de dirhams, reflète certes des contraintes conjoncturelles, mais n'entame en rien la détermination ministérielle. Comme l'a souligné Ahmed El Mehdi Mezouari avec un pragmatisme assumé, «chaque dirham dépensé sera rigoureusement lié aux résultats sur le terrain, qu'il s'agisse de l'achèvement des villages de pêcheurs à Dakhla, de la construction de la pointe de débarquement de Ksar Sghir, de l'optimisation des systèmes de veille technologique ou de l'acquisition de nouvelles unités de sauvetage pour renforcer la sécurité maritime».

Enfin, le ministre a donné rendez-vous à l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux au prochain Salon Halieutis à Agadir, un événement phare qui ambitionne de sceller un nouveau pacte pour la mer, conjuguant la prospérité économique d'un pays leader en Afrique à la justice sociale la plus absolue.