Maroc: Investissements directs étrangers - La hausse des IDE mondiaux masque le recul des nouveaux projets

Les investissements directs étrangers (IDE) mondiaux ont bondi de 37% au premier semestre 2026, par rapport au niveau semestriel moyen de 2025, selon un rapport de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED).

Cette évolution, principalement portée par les économies développées, masque cependant une diminution de 15% des annonces de nouveaux projets, dits investissements en création, ainsi qu'un recul de 11% des projets de financement international.

Alors que la valeur des fusions-acquisitions transfrontières a augmenté de 57 %, pour s'élever à 494 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2026, « le nombre de transactions a chuté de 23 % », indique cet organe également connu sous l'appellation officielle d'ONU commerce et développement.

Pour la CNUCED, cela montre que la hausse résulte de grandes opérations plutôt que d'une reprise générale. Par ailleurs, l'affaiblissement de l'activité traduit « des perspectives incertaines dans un contexte de tensions géopolitiques, de pressions sur les prix de l'énergie et de perturbations des chaînes d'approvisionnement », estime-t-elle.

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D'après le rapport, les économies développées concentrent l'essentiel des flux d'IDE, qui ont progressé de plus de 70 % au premier semestre de l'année par rapport à la moyenne semestrielle de 2025, sous l'effet principalement des fluctuations des flux financiers transitant par les pays du Benelux (la Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Luxembourg) et du quasi-doublement des entrées aux États-Unis.

La CNUCED souligne également l'importance croissante des investissements technologiques stratégiques. Les secteurs liés à l'intelligence artificielle ont ainsi représenté plus de 40 % de la valeur des projets d'investissement en création annoncés aux États-Unis.

Mettant en évidence le contraste entre les montants investis et le renouvellement des projets, la CNUCED observe que les flux d'IDE vers les économies en développement ont progressé de 8 % par rapport au niveau semestriel moyen de 2025, tandis que les annonces de projets en création ont reculé de plus d'un cinquième.

Autre recul relevé dans son rapport : le nombre de projets d'investissement contribuant à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) a diminué de plus de 25 % dans les pays en développement. D'après l'instance, « le financement de projets d'énergies renouvelables a chuté d'environ un tiers, contre une baisse de 4 % dans les économies développées ».

Il ressort par ailleurs de ce rapport que les investissements dans les infrastructures numériques se concentrent dans les économies à revenu élevé. La valeur des investissements en création annoncés dans les centres de données des économies en développement a ainsi diminué de 32 milliards de dollars.

Les tensions géopolitiques pèsent sur les perspectives d'investissement

Enfin, la CNUCED évoque également les pressions que font peser les tensions géopolitiques sur les coûts et l'incertitude. Pour preuve, le recul de plus de la moitié (52%) des annonces de projets en création en Asie occidentale. Elle rappelle, par ailleurs, qu'à l'échelle mondiale, « les projets touristiques ont reculé de 28 % et les projets de transport et de stockage de 22 % au premier semestre 2026 par rapport à la même période en 2025 ».

Des reculs ont aussi été observés dans les investissements extérieurs des pays du Conseil de coopération du Golfe dans le financement de projets. Selon le rapport, ces investissements ont été réduits de plus de moitié au deuxième trimestre, en comparaison aussi bien avec l'année précédente qu'avec la moyenne des cinq années précédentes.

A l'inverse, l'investissement intérieur a plus que triplé d'une année sur l'autre, notamment grâce à un projet d'aménagement urbain de près de 55 milliards de dollars annoncé par le promoteur Emaar à Dubaï.