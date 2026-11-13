Maroc: COP31 - Le pavillon du Royaume, vitrine de l'action climatique nationale et plateforme de coopération internationale à Antalya

Le Maroc prend part à la 31e Conférence des Parties des Nations unies sur les changements climatiques (COP31), qui se tient du 9 au 20 novembre à Antalya, en Türkiye, avec un pavillon dédié à la valorisation de son action climatique, au partage d'expériences et au renforcement des partenariats nationaux et internationaux.

Conçu comme une vitrine des réalisations nationales, des solutions innovantes et des initiatives phares en matière de climat et de développement durable, le pavillon du Maroc se veut également un espace de dialogue, d'échange de connaissances et de coopération stratégique.

Piloté par le ministère de l'Énergie, des Mines et du Développement durable, le pavillon constitue un point de convergence pour la délégation marocaine et ses partenaires, en vue de favoriser la coordination, de promouvoir les priorités nationales et de consolider l'engagement du Royaume dans les processus climatiques régionaux et internationaux.

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L'espace prévoit l'organisation de 45 événements parallèles, avec la participation de 35 institutions et de plus de 160 intervenants nationaux et internationaux. Les activités mobilisent un large éventail d'acteurs, comprenant des ministères, des établissements publics, des collectivités territoriales, le secteur privé, des organisations non gouvernementales, des instituts de recherche, des universités et des organisations intergouvernementales.

Les échanges prévus dans le cadre des Side events s'articulent autour de plusieurs grandes thématiques, notamment le financement climatique, l'adaptation et la résilience, la transition énergétique, la décarbonation, l'agriculture face aux changements climatiques, la gestion des risques climatiques, la coopération Sud-Sud, ainsi que la jeunesse, l'éducation et la sensibilisation.

Le pavillon du Maroc associe également des partenaires internationaux issus des agences des Nations unies, des banques multilatérales de développement, des agences de coopération bilatérale, du secteur privé, des institutions de recherche et de la société civile.

À travers cette plateforme, le Maroc entend mettre en lumière la diversité de ses initiatives et favoriser les synergies entre les différents acteurs engagés dans la lutte contre les changements climatiques, tout en renforçant sa diplomatie climatique et sa coopération à l'échelle régionale et internationale.