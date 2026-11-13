Kenya: Comment les Kényanes ont conquis l'or olympique de la jeunesse avec un effectif d'ailières

Un moment émouvant pour l'équipe du Kenya lors de la remise de ses médailles d'or aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026.

Au Kenya, un encadrement 100 % féminin a fait d’un groupe composé presque exclusivement d’ailières une équipe capable de renverser une finale et de décrocher l’or. À Madagascar, les joueuses ont concilié études et entraînements pour remporter un bronze historique. Deux parcours qui montrent ce qu’il a fallu à ces équipes pour monter sur le podium du rugby à sept.

Avant de partir pour les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026, chaque joueuse de l’équipe kényane de rugby à sept avait couché sur le papier ce qu’elle voulait accomplir. Toutes avaient le même objectif.

« Avant de partir pour Dakar, chacune avait écrit son objectif : remporter l’or », raconte à Dakar, Knight Otuoma, l’entraîneuse du Kenya.

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« Lors de notre premier match, j’étais tendue, malgré mon expérience d’ancienne joueuse. Elles, en revanche, étaient tellement détendues que tout est devenu plus facile. »

Les Rising Lionesses, surnom de l'équipe kényane des moins de 18 ans, ont tenu leur pari en battant l’Australie, l’une des favorites du tournoi, 17 à 12 après prolongation. Elles sont devenues la première équipe africaine à remporter l’or en rugby à sept, toutes éditions confondues, Jeux olympiques seniors et de la jeunesse. C’était la première médaille du Kenya à Dakar, le premier titre olympique du pays dans un sport collectif et la première médaille d’or d’une équipe kényane de rugby dans une grande compétition mondiale.

La finale a mis les nerfs d’Otuoma et de ses joueuses à rude épreuve. Darci Mackay a ouvert le score pour l’Australie, puis la capitaine kényane Zain Hido a inscrit un essai pour ramener les deux équipes à égalité, 5 à 5, à la mi-temps. Après la pause, Grace Buchanan a marqué un essai que Billie Backus a transformé, donnant à l’Australie une avance de 12 à 5.

« Quand nous étions menées en finale, j’ai rappelé à toutes d’où venaient la plupart d’entre nous et les difficultés que nous avions traversées », raconte Hido. « L’entraîneuse n’avait pas besoin de nous motiver. Nous savions que ce moment pouvait changer nos vies. »

Alors que le temps réglementaire était écoulé, Josphine Kerubo a inscrit un essai pour le Kenya et Diana Wanjiku l’a transformé, égalisant à 12 partout et arrachant une prolongation au premier point marqué. Deux minutes plus tard, Mitchelle Chemtai a aplati en coin pour sceller la victoire, 17 à 12.

« J’ai encore du mal à y croire », confie Chemtai, qui n’a commencé le rugby qu’il y a trois ans, à son entrée au lycée. « Cette victoire a beaucoup ému mes parents, parce qu’ils ont vu les difficultés que j’ai traversées. Ils n’ont jamais douté de moi. Je pense qu’aujourd’hui, nous avons une chance de décrocher d’autres bourses et des contrats qui pourraient changer nos vies. »

Le Kenya avait commencé son tournoi par une victoire 12 à 5 contre la Chine, avant de battre le Sénégal, pays hôte, 19 à 0. Ce résultat lui a assuré une place en demi-finale alors qu’il lui restait un match de poule à jouer. Les Kényanes ont perdu ce dernier match 17 à 5 face à l’Australie, puis ont battu Madagascar 15 à 5 en demi-finale, s’offrant ainsi une nouvelle chance face aux Australiennes.

Pour préparer les Rising Lionesses à Dakar, il a fallu déterminer ce que chaque joueuse pouvait apporter à l’équipe au-delà de son poste habituel.

« Quatre-vingt-dix pour cent de ces filles jouaient à l’aile à leur arrivée. Mon rôle était de repérer leurs autres qualités et points forts pour voir à quels postes elles pouvaient jouer. Nous les avons entraînées jusqu’à ce qu’elles trouvent leurs repères », explique Otuoma.

Comprendre le parcours de ses joueuses et travailler avec un encadrement entièrement féminin comptaient tout autant, selon elle. L’équipe était composée de lycéennes de 16 et 17 ans. Beaucoup venaient de familles aux moyens modestes et comptaient sur des bourses sportives pour poursuivre leur scolarité.

Les Kényanes ont entamé leur stage de préparation la deuxième semaine de septembre. Elles allaient passer près de deux mois ensemble avant les Jeux, et Otuoma voulait que les joueuses se sentent à l’aise pour demander ce dont elles avaient besoin.

« Comme je suis une femme et que toute l’équipe technique était composée de femmes, elles pouvaient nous parler de choses personnelles. Elles pouvaient dire qu’elles avaient besoin de savon ou de serviettes hygiéniques, ou qu’elles avaient envie de manger autre chose. Ce sont des choses dont elles ne parleraient pas d’ordinaire à un entraîneur », dit-elle.

Ces échanges ont rapproché les joueuses. Otuoma est allée plus loin en leur distribuant chaque jour des notes autocollantes sur lesquelles elles pouvaient écrire ce qu’elles hésitaient à aborder de vive voix.

« La plupart des filles avaient du mal à se confier directement à moi, mais elles se sentaient à l’aise pour écrire ce qui les préoccupait. Chaque matin, je lisais leurs messages et je m’occupais des problèmes qu’elles soulevaient », raconte l’ancienne internationale kényane.

Pour Chemtai, dont l’essai a offert l’or au Kenya, la confiance nouée entre les joueuses et l’encadrement les a aidées à croire en elles.

« C’était facile de parler de nos problèmes à l’entraîneuse… Elle nous faisait sentir que nous comptions. Cela nous a donné confiance et nous ne voulions pas la décevoir », dit la joueuse de 16 ans.

Otuoma a aussi découvert ce dont certaines de ses joueuses les plus discrètes étaient capables sur le terrain.

« Nous avons deux filles timides qui parlent rarement. Sur le terrain, c’étaient les plus rapides et celles qui plaquaient sans la moindre hésitation », dit-elle.

Elizabeth Naliaka était l’une d’elles. À 17 ans, elle est rentrée de Dakar avec l’envie de terminer ses études, de jouer au rugby en professionnelle et de décrocher une place dans l’équipe nationale senior du Kenya.

« J’espère intégrer bientôt l’équipe senior et l’aider à se qualifier pour les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028 », dit-elle.

Au Kenya, les équipes masculines de rugby bénéficient de l’essentiel des financements et des contrats les plus lucratifs. Les championnes des Jeux olympiques de la jeunesse estiment que leur victoire leur donne le droit de réclamer de meilleures conditions.

« Nous voulons être traitées sur un pied d’égalité, voire mieux, parce que nous sommes la première équipe kényane à avoir remporté une médaille d’or olympique », affirme Diana Wanjiku.

« Si l’on investit pleinement en nous, nous obtiendrons encore plus de résultats. La plupart d’entre nous termineront bientôt le lycée et nous ne voulons pas nous retrouver sans perspectives. Il faut une filière qui nous permette d’intégrer l’équipe senior et de l’aider à se qualifier pour les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028 et pour la Coupe du monde. »

Madagascar avait aussi de quoi se réjouir. Sa seule défaite à Dakar est survenue en demi-finale, face au Kenya. Les Malgaches ont ensuite battu la Tchéquie 26 à 10 pour décrocher le bronze, la première médaille du pays aux Jeux olympiques ou aux Jeux olympiques de la jeunesse.

Pour Tracy Ftiavananomenjanahary, la capitaine malgache de 17 ans, cette médaille récompense les efforts consentis par ses coéquipières et elle pour poursuivre leurs études tout en s’entraînant.

« C’est incroyable. Cette médaille est pour le pays. Nous avons fait beaucoup d’efforts, car il fallait concilier les entraînements de rugby et les études », dit-elle.

« Aucune d’entre nous n’est arrivée à Dakar en pensant qu’on pourrait remporter une médaille. Nous avons gagné en assurance à chaque victoire. Maintenant, au pays, nos familles sont heureuses », raconte Princia Ranaivoson.

À Nankin en 2014 et à Buenos Aires en 2018, les deux précédentes éditions à avoir inscrit le rugby à sept à leur programme, la Tunisie était la seule représentante de l’Afrique dans le tournoi féminin. Elle avait terminé sixième les deux fois.

Lors des premiers Jeux olympiques de la jeunesse organisés sur le sol africain, le Kenya et Madagascar ont occupé deux des trois places du podium féminin de rugby à sept. Leurs résultats donnent un aperçu de la façon dont les rapports de force dans ce sport pourraient évoluer à mesure que cette génération rejoint les équipes seniors.