Tunisie: Femmes victimes de violence - Quatre centres victimes de violence verront bientôt le jour

La déléguée régionale de l'Office National de la Famille et de la Population (ONFP) à Ben Arous Dr Hayet Labassi a indiqué jeudi que 4 centres d'accompagnement psychologique destinés aux femmes victimes de violence seront lancés par l'Office au cours des 3 prochaines années notamment, dans les gouvernorats de Kasserine, Jendouba, Sfax et Tataouine.

Créé en 2012, le Centre d'accompagnement psychologique des femmes victimes de violence de Ben Arous est le premier centre pilote public dans la région spécialisé dans l'accompagnement psychologique des femmes victimes de violence.

Labassi a souligné, dans une déclaration à l'agence TAP, en marge d'un atelier organisé par l'ONFP visant à renforcer l'orientation des femmes vers le centre de Ben Arous, que cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un projet de l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement afin d'appuyer les efforts de l'Office en matière de lutte contre les violences faites aux femmes.

Elle a précisé que cette initiative avait démarré en tant qu'expérience pilote pour la mise en place d'un premier centre public pour les femmes victimes de violence, après avoir constaté la prolifération des violences basées sur le genre depuis l'année 2006.

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Selon quelques études scientifiques, la prévalence de la violence s'est élevé à 47 pc a-t-elle déclaré, ajoutant que l'ONFP était la première structure publique ayant lancé un projet d'accompagnement des femmes victimes de violence.

Les données statistiques de l'enquête nationale sur les violences faites aux femmes en Tunisie de 2022 ont dévoilé que 84,7 pc des femmes ont subi au moins une forme de violence depuis l'âge de 15 ans. Elles ont également révélé que 57,1 pc des femmes ont été victimes de violence au cours des 12 mois précédant l'enquête. Les violences psychologiques ont occupé le premier rang avec 49,3 pc suivies des violences sexuelles, avec 15,6 pc.

Labassi a indiqué que l'ONFP avait recruté des psychologues afin de renforcer son rôle en matière de soutien à la santé mentale des femmes qui bénéficient des services de santé reproductive et sexuelle. Ces professionnels ont été appelés à exercer dans les 26 centres de l'Office, répartis sur les 24 gouvernorats.

Elle a insisté sur les liens étroits entre la santé mentale et la santé reproductive et sexuelle des femmes, soulignant l'importance de la présence de psychologues dans les centres de l'ONFP en particulier pour les femmes atteintes de cancers féminins (cancer du col de l'utérus et cancer du sein)

De son côté, la directrice des services médicaux à l'ONFP, Dr Fatma Temimi a indiqué que l'Office assure l'encadrement des prestataires de services pour assurer les soins de santé reproductive et la prise en charge des femmes victimes de violence, ajoutant qu'environ 4 mille cas de violence contre les femmes sont enregistrés chaque année.

De son côté, la responsable du programme « Sila » à l'Agence belge de coopération internationale Virginie Poupeney a indiqué que les consultations préliminaires menées auprès des prestataires de services ont révélé une faible adhésion des femmes au suivi psychologique, même après avoir bénéficié de services juridiques.

Elle a précisé que le projet « Sila » a pour objectif de soutenir les services fournis par l'ONFP et de résoudre les difficultés rencontrées par les femmes victimes de violence.