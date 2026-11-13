Tunisie/Sénégal: JOJ Dakar - Rayène Briki décroche le bronze de l'épreuve voile

Le Tunisien Rayène Briki a décroché, jeudi, la médaille de bronze de l'épreuve de voile, dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar-2026, en terminant à la troisième place du classement général avec un total de 48 points.

Une première pour la voile tunisienne

Briki s'est classé troisième derrière le Grec Evangelos Kyriazakos et du Chinois NG Hoi Tik Cette performance constitue une première pour la Tunisie dans cette discipline, aussi bien aux Jeux olympiques d'été qu'aux Jeux olympiques de la jeunesse.

Trois médailles pour la Tunisie aux JOJ

Grâce à cette nouvelle distinction, le bilan tunisien aux JOJ s'élève désormais à trois médailles, dont deux en argent, remportées respectivement par Katr Ennada Jaoued au lancer du disque et Yasmine Houani en taekwondo, dans la catégorie des moins de 55 kg. Pour rappel, la Tunisie prend part à ces Jeux, organisés du 13 octobre au 13 novembre, avec une délégation de 42 athlètes engagés dans 16 disciplines sportives.