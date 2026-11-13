Tunisie: Eau et électricité - Le pays se prépare déjà à l'été 2027

Les mesures anticipatives sont le meilleur remède contre les crises vécues, et l'été 2026, qui restera dans les annales des Tunisiens, en apporte une démonstration éloquente. Les coupures d'électricité et d'eau ont pesé lourdement sur le quotidien des ménages, privés d'eau et de courant au plus fort de la canicule, mais aussi sur les entreprises, dont l'activité a considérablement régressé et les investissements ont été soit reportés, soit carrément annulés. Cette leçon prend d'autant plus de poids que l'été 2027 pourrait être plus chaud, ce qui impose de mobiliser à temps les capacités promises.

Le dossier a d'ailleurs mobilisé le Président de la République Kaïs Saïed dès la mi-juillet, avec une visite nocturne, le 18 juillet, à la station Sonede de Ghdir El Golla, à La Manouba, destinée à s'enquérir des causes des coupures. Quatre jours plus tard, une réunion à Carthage avec les ministres et les dirigeants de la Steg et de la Sonede est venue consacrer cette mobilisation, le Chef de l'État jugeant "inacceptables" les interruptions de plus de 24 heures.

Dans les semaines qui ont suivi, le Président de la République a précisé son analyse des causes de ces perturbations. Le 22 août, lors d'une tournée de Kairouan à Mahdia, il a inspecté à El Oueslatia des unités de production et de conditionnement d'eau minérale, puis le barrage de Nebhana, dans la délégation de Sbikha, afin de faire le point sur les ressources hydriques. À cette occasion, il a dénoncé les pénuries ainsi que des actes de sabotage visant les réseaux d'eau et d'électricité, évoquant "des coupures délibérées de canalisations et de câbles". Le 26 août, la présidence a indiqué que des enquêtes avaient établi des "actes prémédités" .

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Des mesures concrètes ont été prises, avec le déploiement, ordonné le 28 août, de l'armée, de la Garde nationale et de la Protection civile pour distribuer l'eau par camions-citernes. Le 15 septembre, le Président a insisté sur la gravité de la situation, estimant que ces perturbations pouvaient « atteindre le rang de crime ».

Le gouvernement mise sur l'anticipation

Conformément aux orientations du Chef de l'État, le gouvernement n'est pas resté les bras croisés et a déjà présenté son programme préventif pour l'été 2027. S'adressant aux députés et aux membres du Conseil national des régions et des districts, lors d'une séance plénière commune consacrée aux projets de budget économique et de budget de l'État pour 2027, le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a annoncé ce programme le 11 novembre. Il vise à garantir la continuité de l'approvisionnement en eau et en électricité durant les pics de consommation.

Dans le secteur de l'eau, le ministre a précisé que les interventions couvrent toutes les régions selon leurs besoins, avec notamment de nouveaux puits profonds dans le Sud, des pompes de secours dans les stations de pompage et l'extension des stations de Sfax et de Zarrat. Le programme s'appuie aussi sur la station de dessalement de Sidi Abdelhamid, en service depuis le 16 octobre, qui renforce l'approvisionnement de Sousse, Monastir et Mahdia.

Côté électricité, il repose sur la remise en service de la centrale de Borj El Amri, l'installation d'une troisième turbine de 300 MW, l'acquisition de 30 groupes électrogènes pour maintenir les stations de pompage en marche, l'intégration d'environ 300 MW d'énergies renouvelables avant l'été et l'installation de batteries de stockage. Ces investissements seront complétés par des mécanismes intelligents d'optimisation et de redistribution des délestages, des campagnes de lutte contre les raccordements anarchiques et la maîtrise de la demande, afin d'alléger la pression sur le réseau électrique aux heures de pointe.

Le défi de 2027 : transformer les annonces en résultats

Cette volonté d'anticipation intervient alors que le Président de la République a, de nouveau, placé les perturbations des services publics au coeur de ses préoccupations. Lors d'une rencontre, le 6 novembre au palais de Carthage, avec le président de l'Assemblée des représentants du peuple, Brahim Bouderbala, et le président du Conseil national des régions et des districts, Imed Derbali, Kaïs Saïed a affirmé que la Tunisie vivait "des moments historiques décisifs", soulignant qu'il n'y avait "pas de place au désaccord sur la patrie" .

Selon un communiqué de la présidence de la République, l'entretien a notamment porté sur la situation générale du pays et sur la nécessité de conjuguer les efforts des différentes fonctions de l'État dans un esprit de complémentarité des rôles et des missions.

A ce propos, le Chef de l'État a également mis en avant "la nécessité d'une riposte à quiconque tente de porter atteinte à la sécurité de la patrie et de ses citoyens". Il a, dans ce contexte, relevé que "plusieurs services publics subissaient encore des perturbations délibérées et intentionnelles", citant notamment les coupures d'eau et d'électricité ainsi que les retards injustifiés dans la fourniture des prestations aux citoyens.

Assurément, les infrastructures de l'eau et de l'électricité seront sous haute surveillance l'été prochain. Le message est on ne peut plus clair. Après les difficultés de 2026, les autorités entendent cette fois anticiper les risques et éviter que les coupures ne viennent de nouveau perturber le quotidien des citoyens. Les mesures destinées à prévenir d'éventuelles ruptures d'approvisionnement sont d'ores et déjà engagées.