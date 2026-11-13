L'Institut préparatoire aux études d'ingénieurs d'El Manar (Ipeiem), relevant de l'Université de Tunis El Manar (UTM), accueille, du 9 au 14 novembre 2026, la Semaine internationale de l'innovation pédagogique, consacrée à la pédagogie universitaire, au numérique éducatif et à l'intelligence artificielle.

Organisée dans le cadre du partenariat entre l'UTM et l'Université libre de Bruxelles (ULB), cette initiative réunit une trentaine d'enseignants et d'enseignants-chercheurs issus de plusieurs universités tunisiennes autour d'un objectif commun : apprendre et enseigner autrement. Encadrée notamment par le professeur Libérat Ntibashirakandi, expert international en pédagogie universitaire, et des formateurs spécialisés, cette semaine entend accompagner les universitaires dans l'évolution de leurs pratiques, à travers la pédagogie active, l'apprentissage par projets, les méthodes collaboratives, l'enseignement hybride et l'intégration raisonnée des outils numériques. La démarche s'inscrit également dans le contexte de la réforme LMD et de la montée en puissance de l'intelligence artificielle, qui invitent à repenser aussi bien la transmission des connaissances que les modalités d'évaluation.

Un enjeu estudiantin

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Pour le professeur Ntibashirakandi, l'enjeu dépasse la simple formation des enseignants, généralement recrutés sur la base de leurs compétences scientifiques : il s'agit de leur donner les outils pédagogiques nécessaires pour mieux accompagner les étudiants à l'ère de l'intelligence artificielle. Les ateliers permettront ainsi aux participants de retravailler concrètement leurs cours, de concevoir de nouvelles ressources et activités d'apprentissage, de mieux articuler objectifs pédagogiques et évaluations et de mobiliser des plateformes comme Moodle lorsque cela est pertinent. « Les retombées, c'est vraiment pour les étudiants », souligne l'expert, qui mise sur une amélioration tangible de la qualité des enseignements et de la réussite universitaire. Au-delà des échanges d'expériences, cette semaine ambitionne donc de faire émerger des pratiques durables, adaptées à la diversité des profils étudiants et aux nouvelles exigences de l'enseignement supérieur.

La clôture, prévue le 14 novembre, sera marquée par la remise de certificats aux participants.