Tunisie: Crise de la Banque de Financement des Petites et Moyennes entreprises - Les leviers d'un redressement sécurisant

La Bfpme n'a cessé, depuis des années déjà, de s'enfoncer progressivement, dans une crise structurelle profonde, ce qui explique, aujourd'hui, une situation financière critique qui menace sérieusement sa fonctionnalité. Face à cette complexité, l'institution est contrainte de procéder à une transformation globale de son modèle économique. C'est seulement ainsi qu'elle pourrait survivre.

Le lancement, en 2005, de la Banque de financement des petites et moyennes entreprises (Bfpme) a été dicté par le souci de soutenir le rythme de créations d'entreprises, trop lent, d'apporter de nouvelles opportunités aux jeunes porteurs d'idées et de projets, de leur garantir la bonne évaluation, l'encadrement et l'accompagnement appropriés et d'instaurer, ainsi, une réelle culture entrepreneuriale, forte et inclusive. L'institution est devenue, ainsi, le vis-à-vis privilégié des jeunes promoteurs.

Une nouvelle mentalité importante, car le système de création à l'époque était marqué par des défaillances profondes, faute d'assistance, notamment. Un manquement qui explique, à lui seul, les échecs marquants d'un grand nombre de projets. Et durant les cinq premières années de sa création, la banque s'imposa comme un acteur majeur du paysage entrepreneurial national.

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En effet, après une première année de mise en place, la Bfpme a réussi, en 2006, à approuver 104 projets pour un engagement financier global de l'ordre de 26, 3MD. En 2010, après avoir porté son capital de 50 à 100 MD une année auparavant, la banque a pu accélérer son rythme avec l'approbation de 286 projets pour un montant global de plus de 68 MD.

Repenser l'action régionale

Toutefois, malgré l'importance de ce démarrage, les analystes retiennent un certain malaise au niveau de la politique et du fonctionnement de la banque. Ils parlent même de dérapage de la vocation essentielle de l'institution.

Et c'est surtout la répartition géographique des projets approuvés et financés qui semble faire défaut puisque, selon les statistiques disponibles, l'on retient une forte concentration des projets dans le Grand-Tunis, alors que la part des régions intérieures est trop modeste. D'ailleurs, les rapports de plusieurs organismes de contrôle ont souvent reproché la politique de la banque et ses décisions centralisées qui ont freiné l'accompagnement effectif des promoteurs dans les régions et les zones défavorisées. Une négligence qui serait lourde de conséquences.

Car, il ne faut pas oublier que la création de cette institution financière a été dictée également par le souci de redonner vie aux régions, de revaloriser leur potentiel et de réinstaurer, progressivement, une réelle dynamique économique. Ce n'était malheureusement pas le cas. Et c'est, peut-être bien cette défaillance ou encore négligence qui a fini par impacter le rendement de la banque et remettre en cause sa crédibilité.

Cette remise en cause a été manifeste tout au long de ces dernières années, puisque la banque a connu, à partir de 2011, une baisse de régime assez significative.

Aujourd'hui, on parle d'une crise profonde, de difficultés structurelles sérieuses et de déficits assez importants. Les derniers indicateurs retiennent, en effet, des capitaux propres négatifs de -68,6MD au terme de l'exercice 2025. Les raisons de cette chute spectaculaire sont plutôt multiples. Il est question, en particulier, d'un modèle économique initial fragile et de crises conjoncturelles. Des facteurs sérieux qui ont contraint certaines entreprises à l'arrêt forcé et les empêchant ainsi d'honorer, à temps, leurs engagements financiers.

Un défaut de paiement qui a fini par enfoncer les indicateurs de la banque dans le rouge. Il est question, aussi, d'une gestion et d'une exploitation déséquilibrées, ce qui explique ces charges de fonctionnement disproportionnées.

Il est clair, somme toute, que la situation de la Bfpme est complexe et critique, mais on continue de croire que les corrections et, même, le redressement, sont toujours possibles, pour peu qu'on identifie les parades appropriées.

Cela suppose, en priorité, l'engagement d'une action de restructuration financière profonde qui porterait sur la recapitalisation soutenue, l'engagement de nouvelles conventions de financement avec des partenaires stratégiques et l'amélioration du niveau de digitalisation au niveau du fonctionnement de la banque pour accélérer le traitement des dossiers et, notamment, maintenir une politique de suivi, de contrôle et d'évaluation rigoureuse.