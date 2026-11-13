Tunisie: Assurance agricole au pays - Mieux protéger les agriculteurs face aux risques climatiques

Face à la multiplication des aléas climatiques, l'assurance agricole reste encore peu développée en Tunisie. Pour Lamjed Boukhris, directeur général des Assurances Ctama, l'élargissement de la couverture et le développement de solutions innovantes, notamment paramétriques, sont essentiels pour sécuriser les revenus et préserver les investissements agricoles.

Aujourd'hui, nous vivons dans un environnement marqué par l'intensification des risques climatiques et les incertitudes qui pèsent sur la production agricole, l'assurance apparaît comme un instrument essentiel de sécurité des revenus et de préservation du capital productif en Tunisie. Pourtant, malgré son rôle économique stratégique, le secteur des assurances demeure relativement peu développé, notamment dans l'agriculture, où les exploitants restent particulièrement vulnérables à la sécheresse, aux fortes chaleurs et aux épisodes de grêle. Cette faible couverture soulève des enjeux majeurs en matière de financement, de pérennité des exploitations et de résilience de l'économie agricole.

Face à ces défis, le développement de solutions adaptées, telles que l'assurance paramétrique, pourrait faciliter l'indemnité des agriculteurs et renforcer leur capacité à anticiper les aléas climatiques. L'enjeu consiste désormais à démocratiser l'accès à l'assurance, à sensibiliser les exploitants à la gestion des risques et à renforcer la coopération entre assureurs, banques et pouvoirs publics. Plus de détails avec Lamjed Boukhris, directeur général des Assurances Ctama.

L'assurance agricole en Tunisie demeure un secteur encore insuffisamment développé. Lamjed Boukhris souligne que l'un des problèmes majeurs de l'économie tunisienne réside dans le faible taux de pénétration de l'assurance. Cet indicateur permet de mesurer la place du secteur des assurances dans l'économie nationale. En Tunisie, il s'établit à environ 2,3 %, un niveau qui reste inférieur à la moyenne mondiale, estimée à près de 7 % selon les chiffres évoqués.

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Cette situation soulève des interrogations quant au développement du secteur des assurances et à sa contribution à l'économie nationale. Dans le domaine agricole, le recours à l'assurance demeure particulièrement limité, alors même que les agriculteurs sont exposés à de nombreux risques susceptibles de compromettre leurs récoltes et leurs revenus.

Une couverture encore insuffisante

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette faible couverture.

Lamjed Boukhris explique que certains agriculteurs considèrent encore les aléas agricoles comme des risques inhérents à leur activité et préfèrent s'en remettre aux circonstances naturelles plutôt que de souscrire une assurance. Pourtant, la couverture par l'assurance constitue un moyen de protéger leur capital, de sécuriser leurs revenus et de préserver la continuité de leur activité.

Il est donc essentiel de sensibiliser les agriculteurs, notamment les jeunes exploitants, à l'importance de l'assurance dans la gestion des risques et la pérennité de leurs investissements.

Un autre facteur tient à la structure même de l'agriculture tunisienne, caractérisée par la prédominance des petites exploitations. De nombreux agriculteurs disposent de superficies limitées, parfois inférieures à cinq hectares. Dans ce contexte, le coût de l'assurance peut représenter une contrainte supplémentaire, en particulier pour les exploitants dont les ressources financières sont limitées.

Pourtant, l'assurance agricole peut constituer un outil de prévention et de protection financière face aux risques climatiques, notamment la sécheresse, les fortes chaleurs et la grêle. À ce sujet, Lamjed Boukhris rappelle que la couverture assurantielle peut contribuer à protéger les investissements agricoles et à limiter les conséquences financières des sinistres.

À titre d'exemple, le coût d'une couverture dépend de plusieurs paramètres, dont la valeur des biens assurés, la nature des cultures, le niveau de risque et les garanties souscrites. Une assurance adaptée peut ainsi contribuer à limiter les pertes financières consécutives à un événement climatique.

Ces dernières années, de nouvelles solutions ont commencé à se développer, notamment l'assurance paramétrique. Ce type de couverture repose sur des indicateurs prédéfinis, tels que le niveau des précipitations ou la température, pour déclencher une indemnisation lorsque les seuils contractuels sont atteints.

L'objectif est de simplifier les procédures et d'accélérer l'indemnité des agriculteurs confrontés à certains aléas climatiques.

L'assurance paramétrique, une nouvelle piste de protection

Les épisodes de grêle peuvent, par exemple, provoquer des dégâts importants dans les exploitations agricoles, notamment dans les vergers, les oliveraies et les cultures fruitières. Ces événements peuvent entraîner des pertes considérables et compromettre les revenus des exploitants.

Lamjed Boukhris met ainsi en avant l'importance de l'anticipation des risques, estime qu'il est nécessaire d'encourager les agriculteurs à se prémunir contre les aléas climatiques avant la survenue d'un sinistre, plutôt que de rechercher des solutions financières une fois les pertes enregistrées.

Dans ce contexte, l'assurance joue un rôle essentiel en permettant aux agriculteurs de faire face aux conséquences financières des sinistres. Toutefois, il reste nécessaire de renforcer la sensibilisation, d'adapter les garanties aux besoins des exploitations et de faciliter l'accès aux contrats d'assurance. Enfin, une meilleure coordination entre les compagnies d'assurance, les établissements bancaires et les pouvoirs publics pourrait contribuer à élargir la couverture assurantielle du secteur agricole.

L'intégration de garanties adaptées dans les mécanismes de financement agricole permettrait notamment de mieux protéger les investissements et de renforcer la résilience des exploitations face aux aléas climatiques. En définitive, le développement de l'assurance agricole constitue un levier important pour sécuriser les revenus des agriculteurs, préserver le capital productif et soutenir durablement l'économie agricole tunisienne. Comme le souligne Lamjed Boukhris, l'enjeu consiste à faire de l'assurance un véritable outil de gestion des risques et de pérennisation de l'activité agricole.