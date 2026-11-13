Tunisie: Manouba - Un père tué à coups de marteau, son fils de 16 ans arrêté

12 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

Un adolescent âgé d'environ 16 ans est soupçonné d'avoir tué son père, mercredi, à leur domicile, dans le gouvernorat de Manouba. Selon une source sécuritaire citée par les médias, le mineur aurait mortellement agressé son père à l'aide d'un objet contondant, vraisemblablement un marteau. Le drame serait survenu à la suite d'une dispute entre les deux hommes au sein de leur domicile.

Les agents et cadres de la région de la Garde nationale de Manouba ont procédé à l'arrestation du suspect, a indiqué la même source. Le parquet près le Tribunal de première instance de Manouba a ordonné son placement en garde à vue afin de poursuivre les investigations et de déterminer les circonstances exactes ainsi que les motivations de ce crime.

La dépouille de la victime a également été transférée aux services de médecine légale afin de déterminer les causes précises du décès.

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