Tunisie: Pèlerinage - Entrée en vigueur des nouvelles dispositions pour le hadj et la omra

Nous l'avions annoncé dans une de nos précédentes éditions : les pèlerins pour la omra comme pour le hadj ne pourront plus faire entrer des produits alimentaires. C'est une décision qui a été prise par les autorités saoudiennes pour garantir la sécurité sanitaire, éviter les intoxications alimentaires de masse et fluidifier la logistique face aux flux massifs des fidèles.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre de nouvelles réglementations strictes mises en place pour le hadj et la omra. Les raisons principales de cette interdiction reposent donc sur les points suivants :

- La prévention des risques sanitaires et des intoxications, la tolérance zéro sur la nourriture non contrôlée, l'introduction des formules de restauration obligatoire (catering), la fluidification des contrôles aux frontières. Les autorités tunisiennes, comme ce sera le cas pour tous les pays du monde qui enverront des pèlerins, ont été de ce fait obligées de s'adapter et c'est la raison pour laquelle le prix du hadj a connu une augmentation. Ces nouvelles mesures soulignent l'importance d'une organisation rigoureuse, d'une coordination efficace et de la conclusion de contrats avec les meilleurs prestataires de services au Royaume d'Arabie saoudite.

Parmi les points saillants :

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- La fourniture du petit-déjeuner et du dîner aux pèlerins durant toute la durée du voyage.

- L'adoption d'une formule de services « tout compris », incluant l'hébergement, la restauration, le transport, les camps, la gestion des bagages, ainsi que les services aéroportuaires et logistiques au sol.

- La sélection des meilleurs prestataires saoudiens garantit une prise en charge optimale des pèlerins tunisiens.

Les critères évoqués pour ce changement sont en relation avec les températures extrêmes qui règnent en Arabie Saoudite. Elles favorisent la prolifération rapide des bactéries dans les aliments périssables. L'introduction de nourriture cuisinée à l'avance, de poissons séchés ou de légumes frais dans les bagages augmentait considérablement le risque d'intoxications alimentaires collectives, difficiles à gérer dans des zones à très forte densité de population comme Mina.

Lourdes sanctions financières et pénales

L'Autorité saoudienne des aliments et des médicaments (Sfda) appliquera désormais une politique de conformité extrêmement stricte.

La préparation autonome des repas par les pèlerins ainsi que le stockage de nourriture dans les Lieux Saints sont formellement interdits. Les autorités ont même prévu de lourdes sanctions financières et des peines de prison pour toute activité de restauration clandestine ou non agréée afin de garder un contrôle total sur la chaîne alimentaire.

Inclusion de services de restauration obligatoire

Pour compenser cette interdiction et garantir que les pèlerins se nourrissent correctement, le ministère du hadj et de la omra a rendu obligatoire l'inclusion de services de restauration intégrés (pension hôtelière ou repas officiels) dans les forfaits de voyage. Les agences de voyages se devaient d'inclure ces prestations dans leurs programmes officiels. C'est ce qu'ont fait les autorités tunisiennes.

Interdire les denrées alimentaires en grande quantité dans les bagages permet d'accélérer le passage des pèlerins aux douanes des aéroports et des postes frontaliers terrestres. Les contrôles numériques et sanitaires sont ainsi optimisés pour réduire les temps d'attente à l'arrivée.

Ainsi donc, chaque époque nous impose sa façon d'évoluer

Comme dans un hadith rapporté par Al-Bukhârî on trouve l'idée que chaque époque peut amener ses propres tourments ou épreuves par rapport à la précédente.

On s'inquiétait des conditions qu'aurait à vivre un membre de la famille qui s'en va accomplir le pèlerinage. On s'ingéniait à lui préparer tout ce dont il aurait besoin pour qu'il ne manque de rien. Mais les aliments frais, faits maison ou mal conservés, deviennent, il est vrai, des nids à bactéries Le pèlerin était tenu de préparer ses repas et des drames ont eu lieu à Mina avec les incendies provoqués par les mauvaises manipulations des réchauds à gaz. Des centaines de pèlerins y ont péri.

Tout cela est fini. Le pèlerin n'a plus ce genre de soucis et se concentrera sur le seul accomplissement de son rite dans les meilleures conditions.