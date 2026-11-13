Tunisie: Sélection tunisienne - Un onze probable à vocation offensive

12 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par Sahar Belhaj

À l'approche de son prochain rendez-vous, la sélection tunisienne pourrait s'appuyer sur un onze mêlant expérience et jeunesse. La composition proposée fait notamment la part belle à plusieurs cadres des Aigles de Carthage, tout en accordant une place à des profils offensifs capables d'apporter de la percussion.

Dans les buts, Aymen Dahmen est pressenti pour garder la cage tunisienne. Devant lui, Montassar Talbi et Omar Rekik pourraient composer l'axe défensif, épaulés par Ali Maâloul et Ghaith Zaalouni sur les côtés. Au milieu de terrain, Aïssa Laïdouni et Mohamed Ali Ben Romdhane pourraient former un duo complémentaire, avec Ismaël Gharbi pour apporter de la créativité et de la verticalité dans le jeu.

Sur le front de l'attaque, Seifallah Letaief, Elias Saad et Mohamed Ali Ben Hammouda sont pressentis pour constituer le trio offensif. Ce onze, proposé à titre indicatif, traduit une volonté de miser sur un équilibre entre solidité défensive, maîtrise au milieu et vitesse dans les transitions offensives.

Les Aigles de Carthage s'apprêtent à affronter la Libye dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027, avec une première confrontation programmée le 13 novembre à Sfax.

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