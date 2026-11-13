Tunisie: Circulation routière - Quand le feu rouge devient facultatif sur nos routes !

En Tunisie, griller un feu rouge semble être devenu un geste banal pour une partie des automobilistes. Au point que ceux qui s'arrêtent au rouge, et notamment les femmes, paraissent presque faire figure d'exception. Entre incivilité, sentiment d'impunité et sanctions peu dissuasives, nos carrefours sont devenus des zones de tous les dangers. Jusqu'à quand ?

Il y a des questions qui paraissent presque absurdes tant la réponse semble évidente. À quoi servent les feux rouges en Tunisie ? À arrêter les véhicules, bien sûr, et à permettre aux autres usagers de circuler en toute sécurité. Mais encore faut-il que les automobilistes acceptent de s'y conformer.

Le feu rouge est pourtant l'un des signaux les plus élémentaires du Code de la route. Il signifie une interdiction de franchir la ligne d'arrêt. Il ne s'agit ni d'une recommandation ni d'une invitation à ralentir, encore moins d'une simple formalité que l'on peut contourner lorsque la voie semble libre. Le rouge signifie l'arrêt. Point final.

Et pourtant, sur nos routes, cette règle élémentaire semble avoir perdu une bonne partie de son autorité.

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Il suffit de s'arrêter quelques minutes à un carrefour de la capitale pour observer un spectacle aussi inquiétant que révélateur. Les automobilistes qui s'immobilisent effectivement au feu rouge semblent de moins en moins nombreux. Une observation de terrain, qui mériterait d'être confirmée par des données statistiques, fait apparaître un autre détail : ce sont surtout les femmes qui semblent encore prendre la peine de respecter cette signalisation. Comme si le respect du Code de la route était devenu, dans certains carrefours, une exception plutôt qu'une règle.

À Tunis, comme dans plusieurs autres villes du pays, certains conducteurs franchissent allègrement le feu rouge, d'autres accélèrent à son approche pour passer avant qu'il ne change de couleur, tandis que certains ne prennent même plus la peine de ralentir.

Le phénomène est particulièrement visible chez certains conducteurs de taxis collectifs. Zigzags entre les véhicules, changements intempestifs de file, dépassements dangereux, circulation en sens interdit, vitesse excessive et, pour couronner le tout, franchissement des feux rouges. Une accumulation d'infractions qui transforme parfois la conduite en véritable exercice de prise de risque, non seulement pour les passagers transportés, mais aussi pour les automobilistes, les motocyclistes et les piétons.

Les conséquences ne sont pas théoriques. Sur la route de La Marsa, comme sur d'autres axes particulièrement fréquentés, les accidents provoqués par des comportements dangereux peuvent avoir des conséquences dramatiques, parfois mortelles. Un feu rouge grillé peut suffire à provoquer une collision latérale à grande vitesse, sans laisser à l'autre conducteur le moindre temps de réaction. Et lorsqu'un piéton est engagé sur un passage protégé, les conséquences peuvent être encore plus terribles.

Une sanction qui ne dissuade personne

La question de la sanction mérite également d'être posée. Que risque réellement un conducteur qui décide de passer au rouge ? Et surtout, la peine encourue est-elle à la hauteur du danger créé ?

En Tunisie, le Code de la route prévoit différentes catégories de contraventions. Le montant de 60 dinars est souvent avancé pour sanctionner ce type d'infraction, mais il convient de vérifier le barème réglementaire applicable à la catégorie exacte de l'infraction. Quoi qu'il en soit, une sanction financière relativement modeste ne saurait, à elle seule, dissuader un comportement aussi dangereux.

Il suffit de regarder ce qui se pratique ailleurs pour mesurer l'écart dans la sévérité des sanctions.

En France, le franchissement d'un feu rouge est sanctionné par une amende forfaitaire de 135 euros, soit environ 450 dinars tunisiens, assortie du retrait de quatre points sur le permis de conduire. En Suisse, cette infraction coûte 250 francs suisses, soit près de 900 dinars. Aux Émirats arabes unis, notamment à Dubaï, le conducteur encourt une amende de 1 000 dirhams, équivalant à environ 820 dinars tunisiens, le retrait de 12 points noirs et la mise en fourrière de son véhicule pendant 30 jours. Ces exemples montrent que ces pays ne considèrent pas le franchissement d'un feu rouge comme une simple infraction administrative. Ils y voient un comportement susceptible de mettre directement en danger la vie d'autrui.

Mais faut-il seulement augmenter les amendes ? Certainement pas. La sévérité des sanctions doit aller de pair avec leur application effective. Une contravention, aussi élevée soit-elle, ne dissuade guère si le conducteur sait qu'il a peu de chances d'être contrôlé.

Des radars aux feux rouges : pourquoi pas en Tunisie ?

C'est précisément sur ce terrain que la Tunisie devrait engager une réflexion sérieuse.

Il ne s'agit évidemment pas de multiplier les agents de la circulation à chaque carrefour, ni de mobiliser des policiers en civil pour observer les comportements des automobilistes et relever les infractions. Une telle approche serait coûteuse, difficile à généraliser et peu efficace à long terme.

La solution existe pourtant et elle est déjà expérimentée ou appliquée dans plusieurs pays : les radars automatiques de franchissement des feux rouges.

Le principe est simple. Une caméra installée au niveau du carrefour détecte le passage d'un véhicule après le déclenchement du feu rouge. Elle photographie automatiquement sa plaque d'immatriculation et enregistre les éléments permettant d'établir l'infraction. Un procès-verbal est ensuite adressé au propriétaire du véhicule, avec les possibilités de contestation prévues par la réglementation.

Pourquoi ne pas s'inspirer de ces expériences ?

La Tunisie dispose déjà d'une expérience en matière de radars automatiques pour le contrôle de la vitesse. Il serait donc envisageable de commencer par installer des radars de franchissement des feux rouges aux intersections les plus dangereuses, notamment sur les grands axes de circulation de la capitale, la route de La Marsa et les carrefours où les accidents sont récurrents.

Une première phase pilote permettrait d'évaluer les résultats avant d'étendre progressivement le dispositif aux autres villes.

Il faudrait également accompagner cette démarche d'une révision du régime des sanctions : amendes réellement dissuasives, retrait de points ou suspension du permis pour les infractions graves et les récidivistes, sans oublier un traitement particulièrement rigoureux des conducteurs professionnels, qui transportent quotidiennement des dizaines de passagers.

Le problème n'est pas le feu, mais le comportement !

Au fond, le problème des feux rouges en Tunisie dépasse largement une question de réglementation ou de signalisation. Il renvoie à un problème plus général de discipline routière, de respect des autres et de conscience du danger.

Trop de conducteurs semblent considérer que les règles du Code de la route ne s'appliquent qu'en présence d'un agent de police. D'autres estiment que leur urgence personnelle justifie de prendre des libertés avec la sécurité collective. C'est précisément cette banalisation des infractions qui rend nos routes si dangereuses.

Il faudra bien comprendre un jour qu'un feu rouge n'est pas un obstacle destiné à ralentir notre trajet, mais une protection destinée à préserver notre vie et celle des autres.

Un feu rouge n'est pas une suggestion. C'est une obligation. Et derrière chaque feu grillé, il y a potentiellement une vie en danger.