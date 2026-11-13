Tunisie: Du producteur au consommateur à Ben Arous - Des points de vente itinérants dans les différentes délégations

La réunion de la commission régionale chargée du suivi de l'évolution des prix, de la régularité de l'approvisionnement et de la lutte contre la contrebande, le monopole, le commerce parallèle, l'occupation anarchique de l'espace public et les risques sanitaires liés aux denrées alimentaires, dans le gouvernorat de Ben Arous, a été consacrée à l'examen de la création de points de vente itinérants du producteur au consommateur dans les différentes délégations de la région.

Des programmes d'approvisionnement attendus le 18 novembre

A l'issue des discussions et de l'examen des différents aspects de cette initiative, l'ensemble des intervenants ont été appelés à élaborer leurs programmes relatifs à l'approvisionnement direct en produits de première nécessité et de consommation courante à partir des exploitations agricoles, lit-on dans un communiqué des services du gouvernorat

Ces programmes devront être présentés au plus tard le mercredi 18 novembre prochain. Ils permettront, sur cette base, d'établir des calendriers précis définissant les emplacements des points de vente itinérants ainsi que les périodes de leur fonctionnement.

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Approvisionnement du marché et pouvoir d'achat

Cette réunion s'inscrit dans le cadre des efforts visant à garantir la régularité de l'approvisionnement du marché en différents produits de première nécessité et à lutter contre toutes les pratiques illicites dans ce domaine.

L'objectif est de mettre ces produits à la disposition des consommateurs à des prix tenant compte des coûts de production tout en préservant leur pouvoir d'achat.

Les participants à la réunion régionale

La réunion, présidée par le gouverneur de Ben Arous, Abdelhamid Boukadida, s'est tenue en présence de représentants des autorités sécuritaires et des différents services régionaux concernés, notamment le commerce, l'agriculture, l'équipement, la santé, les affaires sociales et la sécurité sanitaire des produits alimentaires

Ont également pris part à cette réunion un représentant de la brigade de garde et d'inspection douanières, un représentant de l'Union régionale de l'agriculture et de la pêche, un représentant de l'Union régionale de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, ainsi que des représentants des groupements interprofessionnels des viandes rouges, du lait, des légumes et des fruits et des produits avicoles.