Afrique: Le pays participe à la 27e session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine à Accra

Sur instructions de Son Excellence le Président de la République Monsieur Kaïs Saïed, le Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, M. Mohamed Ali Nafti, participera aux travaux de la vingt-septième session extraordinaire du Conseil Exécutif de l'Union Africaine qui se tiendra dans la Capitale ghanéenne, Accra, le 13 novembre 2026.

Cette réunion sera consacrée à l'examen des sources de financement durable de l'Union Africaine, en tant que l'un des plus importants piliers du projet de réforme institutionnelle, à travers un rapport sur la réforme financière du Haut Représentant chargé du financement de l'Union et du Fonds pour la Paix, le document de partenariat stratégique proposé entre l'Union Africaine et les institutions financières multilatérales, ainsi que le rapport du Président de la Banque Africaine de Développement sur la Nouvelle Architecture Financière Africaine pour le Développement « NAFAD ».