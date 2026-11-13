Tunisie: Au Caire, Mustapha Ferjani rencontre les étudiants tunisiens en médecine

Le ministre tunisien de la Santé, le Dr Mustapha Ferjani, a rencontré des étudiants tunisiens en médecine en Égypte et reçu une distinction honorifique en marge de la clôture de la deuxième Conférence arabe sur le rôle des professionnels de santé expatriés dans le renforcement des systèmes de santé.

Organisée les 11 et 12 novembre 2026 au siège du Secrétariat général de la Ligue des États arabes, au Caire, la conférence a réuni des ministres arabes de la Santé et des experts du secteur.

Une stratégie arabe pour mobiliser les professionnels de santé expatriés

La conférence s'est achevée par la présentation de la Déclaration du Caire, qui annonce le lancement de la stratégie arabe 2026-2030 visant à mobiliser l'expertise des professionnels de santé établis à l'étranger. Les participants ont appelé à passer à la mise en oeuvre en nouant des partenariats durables entre institutions, en développant la formation médicale et en recourant à l'intelligence artificielle. La stratégie prévoit aussi d'associer les professionnels arabes expatriés au renforcement des systèmes de santé de la région.

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Une rencontre avec les étudiants tunisiens en médecine

Selon le ministère tunisien de la Santé, des enseignants et des experts tunisiens qui contribuent aux travaux du Conseil arabe des spécialités de santé ont assisté à la rencontre avec les étudiants. Mustapha Ferjani y a exprimé la fierté de la Tunisie pour ses professionnels de santé, où qu'ils exercent, et a souligné la valeur de leur expertise pour la Tunisie et le monde arabe.