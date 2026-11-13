Afrique: Le pays participe à la Conférence internationale des télécommunications à Doha

Luanda — L'Angola participe, à Doha (Qatar), à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (UIT), avec une délégation conduite par le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mário Oliveira.

L'événement se concentre sur l'expansion de la connectivité numérique, le développement des infrastructures technologiques et le renforcement de la coopération internationale dans ce secteur, selon un communiqué de la représentation diplomatique angolaise au Qatar, envoyé ce jeudi à l'agence ANGOP.

La délégation angolaise prend part aux débats sur les processus de concertation multilatérale ainsi que sur les enjeux majeurs qui orienteront l'avenir des télécommunications et des technologies de l'information.

Parmi les sujets présentant un intérêt particulier pour l'Angola figurent l'innovation, la cybersécurité, l'intelligence artificielle et le renforcement des capacités institutionnelles et techniques des pays africains dans le domaine des télécommunications.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le communiqué indique que la participation de l'Angola à cette conférence vise à contribuer à la promotion de la transformation numérique, au développement des infrastructures de télécommunications et à la réduction des inégalités en matière d'accès aux technologies de l'information et de la communication.

Il souligne par ailleurs que la présence de l'Angola à cette rencontre « témoigne de l'importance accordée par le pays à une participation active au sein des organisations internationales et des mécanismes de coopération multilatérale, en vue de bâtir une société numérique plus inclusive, sûre et durable ».

Dans le cadre des travaux de la conférence, les États membres ont réélu, ce jeudi, Doreen Bogdan-Martin pour un second mandat de quatre ans en tant que secrétaire générale de l'UIT, avec 164 voix sur un total de 173 suffrages exprimés.

Le nouveau mandat de Doreen Bogdan-Martin débutera le 1er janvier 2027 et s'achèvera en 2030.

La Conférence de plénipotentiaires PP-26, qui se tient du 9 au 27 novembre, constitue l'organe décisionnel suprême de l'UIT ; elle réunit des représentants des 194 États membres afin de définir les priorités stratégiques et financières de l'organisation, d'élire ses principaux responsables et d'établir les priorités d'action pour les quatre prochaines années.