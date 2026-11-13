Afrique: Eliminatoires CAN 2027 - La RDC dompte la Sierra Leone (3-1)

12 Novembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La RDC a malmené la Sierra Leone au stade des Martyrs de Kinshasa, ce jeudi 12 novembre 2026, dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2027).

Les Leone Stars de la Sierra Leone ont été secoués par un but matinal, marqué à la 4e minute de jeu par Yoane Wissa. Les Léopards de la RDC ont maintenu un pressing dans le camp adverse, imposant leur jeu aux visiteurs.

L'exemple de ce pressing est ce tir de S. Moutoussamy, tenant le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Ce tir, visant le centre du but à ras terre, est bloqué par M. Kamson-Kamara.

Environ 3o minutes après, sur une passe de Y. Wissa, S. Moutoussamy alourdit le score (2-0).

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Et ce score est resté le même jusqu'à la mi-temps. Une première partie du match largement dominée par les fauves congolais.

Ces derniers se sont aussi montrés agressifs à la reprise du match. 56' : le joueur B. Cipenga tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Cependant, le gardien I. Sesay dévie le ballon.

A la 58e minute, le 3e but de la RDC est marqué par Edo Kayembe. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation.

RDC-Sierra Leone (3-0). Le score est lourd et semble démoraliser les Leone Stars sur le terrain.

Cependant, ils ont réussi à créer un cafouillage dans la surface de réparation congolaise (83') et à réduire le score (3-1), le gardien M. Epolo étant gêné par un coéquipier.

La prochain match, Sierra Leone contre la RD Congo, est prévu le 17 novembre 2026 (match retour à Casablanca au Maroc).

Au terme de cette troisième journée, le classement du groupe E se présente comme suit :

  • 1 RD Congo : 9 points
  • 2 Zimbabwe : 4 points
  • 3 Guinée Équatoriale : 4 points
  • 4 Sierra Leone : 0 point

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