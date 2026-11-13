Congo-Kinshasa: Recrudescence des cas d'Ebola à Mambasa - Les capacités de prise en charge sous pression

Une hausse des cas d'Ebola est observée depuis environ trois semaines dans le territoire de Mambasa, en Ituri. Au cours d'un point de presse mercredi 11 novembre, le médecin chef de zone de santé a fait état d'une vingtaine de nouveaux patients enregistrés chaque semaine au centre de traitement de l'Hôpital général de référence de Mambasa. Les autorités sanitaires s'inquiètent de l'insuffisance des capacités d'accueil et des difficultés logistiques qui compliquent la riposte contre l'épidémie.

D'après les autorités sanitaires, cette recrudescence des cas d'Ebola serait notamment liée à la manipulation du corps d'une personne décédée de ce virus dans la localité de Mandima, il y a environ trois semaines. Cet incident aurait contribué à la propagation de la maladie dans la zone.

À cette situation s'ajoute la persistance de certaines résistances communautaires aux interventions de riposte, aussi bien à Mambasa qu'à Bafwasende, dans la province voisine de la Tshopo.

Selon des sources médicales locales, au moins vingt nouveaux cas positifs sont actuellement enregistrés chaque semaine dans la zone de santé de Mambasa.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, plusieurs malades en provenance de Bafwasende sont référés vers Niania, en Ituri, à la suite de la destruction du centre de traitement qui les accueillait dans cette zone.

Cette situation accroît davantage la pression sur les structures sanitaires déjà confrontées à un nombre croissant de patients.

Des capacités de prise en charge insuffisantes

Les responsables sanitaires déplorent notamment la faible capacité du centre de traitement de Mambasa, qui ne dispose que de 28 lits pour prendre en charge les patients.

Le manque d'ambulances pour assurer les transferts ainsi que l'insuffisance du personnel soignant figurent également parmi les difficultés signalées sur le terrain.

Faute de places disponibles, certains malades continuent d'être pris en charge dans les centres de santé non spécialisés où ils ont été admis initialement, en attendant une place dans une structure adaptée à la réponse contre la maladie à virus Ebola.

Selon les données communiquées par les autorités sanitaires, la zone de santé de Mambasa a déjà enregistré 127 cas confirmés d'Ebola, dont 57 décès depuis le début de l'épidémie en mai dernier en Ituri.

Face à l'évolution de la situation, les responsables de la santé dans le territoire de Mambasa appellent au renforcement des moyens humains, matériels et logistiques afin d'améliorer la prise en charge des malades et de contenir la propagation de la maladie dans cette partie de l'Ituri.