Congo-Kinshasa: PABEA-Cobalt - Les autorités évaluent les avancées du projet dans le Haut-Katanga et le Lualaba

Les autorités nationales et provinciales ont évalué mercredi 11 novembre à Lubumbashi les résultats du Projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt (PABEA-Cobalt), dont la première phase s'achève le 22 décembre 2026. Pour les responsables du projet, "les resultats dépassent les attentes" dans la lutte contre le travail des enfants dans les mines artisanales de cobalt.

La rencontre a réuni l'Administratrice directrice générale du Fonds national de promotion et de service social (FNPSS), Alice Mirimo Kabetsi, la conseillère principale du président de la République chargée du collège économique, financier, du portefeuille et du commerce extérieur, la professeure Youyou Baende Bofata, ainsi que les autorités provinciales du Haut-Katanga.

Selon Alice Mirimo, la mission de la délégation présidentielle visait à apprécier les résultats enregistrés sur le terrain dans le cadre de ce programme lancé en 2019 à l'initiative du président Félix Tshisekedi.

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« La délégation a été dépêchée par le chef de l'État pour constater les résultats concrets du PABEA-Cobalt et échanger avec les autorités impliquées dans son suivi », a-t-elle déclaré.

Les responsables du projet mettent en avant des résultats significatifs dans la lutte contre le travail des enfants dans les mines artisanales de cobalt. À ce jour, 13 587 enfants ont bénéficié d'une prise en charge scolaire, sanitaire et psychologique, ainsi que d'un accompagnement pour leur enregistrement à l'état civil.

« Les résultats dépassent les attentes. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer qu'il n'y a plus d'enfants dans la filière artisanale du cobalt », a soutenu Alice Mirimo.

À cette occasion, un dispositif informatisé de surveillance et d'alerte de l'Observatoire de la vulnérabilité sociale du FNPSS a été remis à la province.

Construire des écoles pour sauver les enfants de l'exploitation

Le programme a également permis la construction de 32 infrastructures sociales, dont 18 dans le Haut-Katanga et 14 dans le Lualaba, notamment des écoles, centres de santé et centres de rattrapage scolaire. Dans le cadre de la reconversion économique des familles, deux Centres de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en agrobusiness (CPEJAB) ont été mis en place, avec un objectif de 6 000 emplois.

À Mutumpeke, dans le territoire de Kipushi, la délégation a notamment visité le complexe scolaire Mwabombemi Alice, construit dans le cadre du projet pour contribuer à la sortie des enfants des mines. L'établissement, qui accueille 450 élèves, a reçu lors de cette visite, des kits scolaires composés de cahiers, cartables, uniformes et kits de géométrie.

Le directeur de l'école a salué l'impact du programme :

« C'est un projet qui sauve nos enfants du travail dans les mines de cobalt pour les ramener sur le chemin de l'école. »

Un projet pérenne

Alors que le financement de la Banque africaine de développement (BAD), qui soutient le PABEA-Cobalt, arrive à échéance le 30 décembre 2026, le Gouvernement assure la continuité du projet. Selon Alice Mirimo, les acquis seront consolidés dans le cadre du Programme d'urgence intégré de développement communautaire (PUIDC), tandis qu'une deuxième phase du PABEA-Cobalt est en préparation pour 2027.

« Le gouvernement a pris des dispositions pour assurer la relève. Rien ne va s'arrêter », a-t-elle assuré.

Financé à hauteur de 84 millions de dollars par la BAD, le PABEA-Cobalt vise notamment à retirer les enfants des sites miniers artisanaux, à soutenir leur scolarisation et à offrir des alternatives économiques durables aux familles vivant autour des zones d'exploitation du cobalt.