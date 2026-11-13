Afrique de l'Ouest: BRVM - L'action Solibra Côte d'Ivoire cotée à 42 945 FCFA ce jeudi 12 novembre 2026.

Au terme de la séance de cotation de ce jeudi 12 novembre 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), l'action Solibra Côte d'Ivoire qui évolue dans la brasserie, a été cotée à 42 945 FCFA.

Par rapport à son cours de la veille de 40 000 FCFA, l'action de la Société de Limonaderies et Boissons Rafraichissantes d'Afrique (Solibra) Côte d'Ivoire enregistre une hausse de 2 945 FCFA en valeur absolue et 7,36% en valeur relative. Au terme du premier semestre 2026, la Solibra a vu son résultat évolué légèrement de 0,5% à 28,102 milliards de FCFA.

La tête du top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée par Solibra Côte d'Ivoire (plus 7,36% à 42 945 FCFA) suivie respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 4,67% à 3 700 FCFA), SOGB Côte d'Ivoire (plus 3,07% à 7 885 FCFA), TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (plus 2,65% à 3 095 FCFA) et Société Ivoirienne de Banque Côte d'Ivoire (plus 2,27% à 8 800 FCFA).

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Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (moins 3,90% à 1 725 FCFA), Bridge Bank group Côte d'Ivoire (moins 3,86% à 9 100 FCFA), VIVO Energy Côte d'Ivoire (moins 3,33% à 2 030 FCFA), ERIUM Côte d'ivoire (moins 2,86% à 1 700 FCFA) et Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 2,14% à 1 600 FCFA).

Concernant les indices phares, ils ont tous poursuivi leur embellie. C'est ainsi que l'indice BRVM composite a progressé de 0,35% à 518,96 points contre 517,87 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 est aussi en hausse de 0,48% à 251,33 points contre 250,13 points précédemment. Pour sa part, l 'indice BRVM Prestige a enregistré une progression de 0,54% à 193,50 points contre 192,47 points la veille. Quant à l'indice BRVM Principal, il s'est accru de 0,30% à 362,74 points contre 361,64 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) est de nouveau en variation positive de 0,35 % à 209,14 points contre 208,41 points la veille.

Au niveau des activités du marché, la valeur totale des transactions s'est établie à 2,316 milliards de FCFA contre 1,267 milliards de FCFA la veille, soit une hausse de 1,049 milliard.

Concernant la capitalisation du marché des actions, elle s'est établie à 20 351,184 milliards de FCFA contre 20 280,862 milliards de FCFA la veille, soit une augmentation de 70,322 milliards.

Celle du marché des obligations est en hausse de 4,208 milliards, en se situant à 13 434,043 milliards de FCFA contre 13 429,835 milliards de FCFA la veille.