Tunisie: Service national - Ce que prévoit le nouveau projet de loi

Le ministre de la Défense nationale, Khaled Sehili, a annoncé jeudi 12 novembre 2026 l'achèvement de l'élaboration d'un nouveau projet de loi relatif au service national. Ce texte, qui remplacera la loi n°1 de 2004, vise à moderniser le dispositif et à le rendre plus attractif et flexible pour les jeunes.

S'exprimant devant les membres de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts, lors de l'examen de la mission du ministère de la Défense dans le cadre du projet de budget de l'État pour 2027, le ministre a présenté les principales orientations de cette réforme.

Le nouveau projet de loi prévoit notamment l'amélioration de la prime mensuelle accordée aux appelés, l'élargissement des possibilités de formation professionnelle et d'intégration dans la fonction publique, ainsi que la diversification des modalités d'accomplissement du devoir national.

Il prévoit également la numérisation et la simplification des procédures administratives, dans le but de renforcer les valeurs de citoyenneté, de répondre aux attentes des jeunes et de mieux satisfaire les besoins de l'institution militaire.

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Khaled Sehili a, par ailleurs, souligné que la place naturelle des élèves et des étudiants reste les établissements scolaires et les universités. Il les a toutefois appelés à régulariser leur situation au regard du service national et à prendre contact avec les services concernés.

L'armée mobilisée dans les efforts de développement

Au cours de son intervention, le ministre a également mis en avant la contribution de l'institution militaire aux efforts nationaux de développement et à la gestion des crises.

Il a notamment indiqué que l'armée avait participé, durant l'été dernier, à l'extinction de 63 incendies, à l'approvisionnement en eau potable des régions confrontées à des pénuries, ainsi qu'à près de 1.000 interventions dans différentes régions du pays.

Le ministre a également évoqué le rôle de l'Office de développement de Rjim Maatoug, du Sud et du Sahara dans le désenclavement des zones désertiques, la mise en place d'équipements de base et leur transformation en espaces urbains et économiques.

Dans ce cadre, un projet de création d'un pôle oasien à Borj Bourguiba, dans le gouvernorat de Tataouine, est en cours de préparation. Il s'étendra sur une superficie de 1.000 hectares, sous réserve de l'achèvement des procédures nécessaires.

Sur le plan de la coopération internationale, l'Office assurera la réalisation d'un projet d'infrastructure financé par l'Organisation internationale du travail (OIT), à hauteur de 5 millions de dinars. Un autre projet, mené en partenariat avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), mobilisera 2,2 millions de dinars pour la réhabilitation de plusieurs oasis de la région.

Le ministre a également fait état de la contribution du ministère aux travaux d'entretien de certaines routes désertiques, à l'aménagement et à la restauration de l'enceinte de la médina de Kairouan, ainsi qu'au projet de protection contre les inondations dans la vallée de la Medjerda.

Concernant la cartographie et la télédétection, le Centre national de cartographie et de télédétection a actualisé la carte bioclimatique de la Tunisie au profit du ministère de l'Agriculture. Ce document doit notamment servir de base à l'élaboration de la future carte agricole du pays.

Enfin, Khaled Sehili a souligné la poursuite des efforts visant à améliorer les conditions sociales et professionnelles des militaires et des agents civils, à travers la révision des salaires et des primes, le développement du logement militaire, l'élargissement des programmes d'habitat et l'amélioration des prestations sociales destinées aux militaires et à leurs familles.