Tunisie: Projet Deuxième chance - Près de la moitié des jeunes accompagnés ont accédé à l'emploi

Lors d'une intervention accordée le 12 novembre à la Radio nationale, Wejdi Masâabi, coordinateur national du projet Deuxième Chance, a dressé un bilan très positif du dispositif d'accompagnement des jeunes vers la vie active.

Sur les 830 jeunes inscrits enregistrés à ce jour, environ 49,5 %, soit près de 400 personnes, ont réussi leur insertion professionnelle directe ou à l'issue d'un stage en entreprise. Ce résultat marquant confirme la capacité du programme à déboucher rapidement sur des opportunités de travail concrètes.

Outre l'accès immédiat au marché du travail, la démarche vise la qualification à plus long terme. Ainsi, près de 31 % des bénéficiaires ont pu définir leur projet professionnel et choisir de renforcer leurs compétences. Sous réserve de remplir les conditions de niveau d'études requis, ces jeunes intègrent directement des centres de formation spécialisés afin d'obtenir un diplôme certifiant.

Alors qu'il reste encore une année complète avant la clôture du projet prévue pour 2024, le suivi des participants se poursuit, qu'ils soient en cours de cursus ou en phase de clarification d'objectifs. Le dispositif continue ainsi de construire des passerelles solides et durables pour l'avenir professionnel de la jeunesse.