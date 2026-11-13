Tunisie: Nouveau coup de filet - Un réseau international de trafic de drogue démantelé, trois suspects arrêtés

La brigade de recherches et d'investigation de Tunis, en coordination avec la direction des renseignements et des investigations de la Garde nationale, a démantelé un réseau international de trafic de drogue opérant à travers plusieurs pays et procédé à l'arrestation de trois de ses principaux membres.arrestation

Cette opération fait suite à un travail de renseignement approfondi et à un suivi sur le terrain. Les personnes arrêtées sont deux Tunisiens ayant des antécédents judiciaires et faisant l'objet de mandats de recherche, ainsi qu'un ressortissant étranger chargé d'acheminer du caanabis par ingestion de capsules.

L'opération a également permis la saisie d'une importante quantité de cannabis, ainsi que d'une somme d'argent provenant des revenus du trafic. Le ministère public a ordonné le placement en garde à vue des trois suspects. La brigade de recherches et d'investigation poursuit les investigations afin de finaliser les procédures légales.