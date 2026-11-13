Afrique: Le CSS en stage à Djerba - Une trêve qui tombe à pic

Mohamed Kouki a choisi Djerba pour réoxygéner son groupe. Du pain sur la planche avec des joueurs qui sont encore loin de leur pic de forme physique.

L'entraîneur Mohamed Kouki savait très bien, en acceptant de succéder à Nabil Kouki, qu'il ne bénéficierait pas cette fois d'une carte blanche et qu'on ne lui ferait pas de concession. Il sera jugé sur ses actes et ses résultats. S'il est parvenu à passer avec succès son premier examen en qualifiant le CSS à la phase de groupes de la Coupe de la CAF, il n'est pas encore arrivé à bien redresser la barre en championnat. Un parcours mi-figue, mi-raisin avec deux nuls contre l'Espérance et l'Étoile qui ont maintenu ses protégés au milieu du tableau avec la maigre moisson de 10 points en sept journées.

La principale excuse à ses yeux pour ces matchs laboreuix est la condition physique de ses joueurs qu'il a trouvée "dans un état lamentable», selon lui. Ses déclarations répétées à ce sujet ont fait réagir son prédécesseur qui s'est senti visé par ce constat et qui a affirmé que «c'est loin d'être le cas». En tout état de cause, Mohamed Kouki a eu le temps nécessaire pour pallier cette éventuelle lacune et il doit arrêter d'en faire un prétexte pour expliquer ses résultats insuffisants. D'autant plus que la trêve de 15 jours lui donne l'opportunité de chercher ce pic de forme physique qui a fait défaut à son équipe.

Des absents de poids au stage de Djerba

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La semaine de réoxygénation à Djerba, qui sera clôturée par un match amical contre l'ESZ à Zarzis, ce dimanche, se déroule avec un effectif incomplet vu l'absence de Dahmen et Maâloul retenus avec l'équipe A pour les deux matches contre la Libye, de Trayi et Dhouib qui sont avec les U 23 et de Mutyaba et Hasamadou qui sont avec leurs équipes nationales respectives (l'Ouganda et le Burkina Faso). Le trio Baccar-Derbali-Mhadhedbi profitera de ce stage pour accélérer sa rééducation, même si seul Rayan Derbali pourrait être repêché pour le match du 21 novembre contre la JSO. C'est lors du match amical contre les "Sang et Or" de Zarzis que Mohamed Kouki testera quelques nouvelles formules de jeu et aura un oeil sur un ou deux joueurs qu'il pourrait injecter dans le compartiment offensif, comme Mohamed Amine Ben Nsir et Boua Diarra.