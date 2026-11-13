Tunisie: Exposition - Regards croisés par-dessus la Méditerranée

Lundi dernier, à Maison des Arts du Centre d'Arts Vivants du Belvédère, à Tunis, a été inaugurée une exposition de photos d'artistes tunisiens et italiens sur le thème « Terres de Sicile et de Tunisie, mémoire partagée ». A cette occasion, la galerie connu l'affluence des grands jours, composée majoritairement de Tunisiens et d'Italiens, dont notamment un fort contingent venu de Hammamet où réside une importante communauté venue de l'autre côté du Détroit de Sicile.

Fruit d'une collaboration établie entre l'association italienne «I Colori della Vita» de Trapani, en Sicile, et «Didon et Enée», fondée à Tunis deux ans en arrière, cet événement s'inscrit dans le cadre d'un programme biennal qui illustre «un voyage visuel qui raconte des liens anciens et contemporains, mettant en lumière les affinités culturelles, les paysages de la mémoire et le dialogue renouvelé entre les deux rives de la Méditerranée». L'exposition est proposée au public tunisien après avoir été présentée au public sicilien au mois de septembre dernier dans le cadre de la célébration de la ville-musée de Gibellina en tant que capitale des Arts d'Italie pour l'année 2026.

Seize regards, italiens et tunisiens, qui mêlent nature, architecture et travail des campagnes à la mémoire, aux traditions et à l'histoire

Le parcours s'ouvre sur une rétrospective photographique du début du XXe siècle : plaques photographiques et cartes postales d'époque restituent des images de paysages et de traditions, invitant à une immersion dans la vie de ces lieux et de ce temps.

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À côté de cette section historique, la photographie contemporaine donne voix à seize regards, italiens et tunisiens, qui mêlent nature, architecture et travail des campagnes à la mémoire, aux traditions et à l'histoire.

Paolo Rizzo est l'initiateur de cette collaboration. Ce citoyen italien a passé une bonne partie de son enfance parmi nous. Et quand il est reparti dans son pays d'origine, il a emporté avec lui un profond attachement à cette terre qui, une fois sa carrière professionnelle achevée, l'a irrésistiblement ramené vers elle.

Dès lors, il n'a eu de cesse de vouloir rendre aux deux terres qui ont fait de lui ce qu'il est, notamment sur les plans intellectuel et affectif, une part de leurs bienfaits en s'employant à marier entre eux les constantes de leur passé commun. Qui s'étonnera, dès lors, que sa participation à la présente exposition, tout comme à la précédente, soit au titre de la partie tunisienne, puisqu'il est tunisien de coeur... et de résidence. Il explique que «ce projet photographique biennal de jumelage entre l'association I Colori della Vita et l'association Didon & Enée est né de mon désir de remercier la Tunisie qui m'accueille depuis douze ans, sans jamais oublier mes origines élymes».

L'exposition se prolongera jusqu'au 19 novembre courant.