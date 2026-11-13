Ile Maurice: Reeaz Chuttoo - «Nous allons vers une explosion sociale»

Quel bilan tirer des deux ans de l'Alliance du changement aux affaires ? Pour la Confédération des travailleurs des secteurs public et privé (CTSP), il est sévère. Le 10 novembre, la centrale syndicale a adressé une lettre ouverte aux 60 parlementaires, où elle décrit un modèle économique qui, selon elle, repose sur la dérégulation, l'austérité et la flexibilité de la main-d'oeuvre. La CTSP y accuse le gouvernement de fragiliser les droits des travailleurs.

Reeaz Chuttoo, président de la CTSP, rappelle que les regards sont braqués sur la pension de vieillesse. Avec la série de réformes, «nous avons remonté le temps jusqu'en 2008», affirme-t-il, en référence à l'Employment Rights Act, adoptée sous un précédent gouvernement travailliste. Il y voit une situation comparable, mais aggravée : gel salarial, dérégulation du marché du travail profitable, selon lui, au gros capital, et logique de «hire and fire» sous une forme plus sophistiquée.

Main-d'oeuvre étrangère en ligne de mire

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le syndicaliste s'inquiète de l'ouverture à la main-d'oeuvre étrangère. La CTSP interprète la fin du système de quotas comme la possibilité d'employer jusqu'à 100 % de travailleurs étrangers. Dans ce cas, avertit Reeaz Chuttoo, la négociation collective disparaît. Il dénonce aussi le projet pilote sur les labour contractors - un mécanisme qui permet à des intermédiaires agréés de recruter des travailleurs migrants à l'étranger et de devenir leur employeur légal avant de les mettre à disposition des exploitations agricoles - approuvé par le Conseil des ministres. Mettre un travailleur à la disposition de plusieurs employeurs relève, pour lui, de l'«esclavage moderne».

Le ministre du Travail, Reza Uteem, rejette ces craintes. Le recrutement d'étrangers ne se fera jamais au détriment des Mauriciens, a-t-il assuré. Il a aussi sollicité l'appui technique de l'Organisation internationale du travail (OIT) pour une étude sur l'impact socio-économique des travailleurs étrangers.

La CTSP a aussi porté le dossier devant l'OIT, qu'elle avait déjà saisie en août 2025 au sujet de la convention 144 sur les consultations tripartites. Selon lui, les travailleurs étrangers travaillent dans la peur, ce qui s'apparente à du «forced labour under threat». Reeaz Chuttoo évoque d'autres plaintes, sur la négociation collective (convention 98), le travail forcé (29) et la discrimination (100 et 111). Il juge le 10 novembre comme un date «doublement symbolique» : anniversaire de l'élection du gouvernement et examen de ces plaintes à Genève.

Sur l'égalité, le syndicaliste estime que la précarité touche d'abord les femmes, notamment dans les services, et regrette que le salaire par occupation soit resté dans un tiroir. Il s'étonne que des étudiants étrangers puissent, selon lui, travailler 30 heures par semaine alors que le travail des femmes n'a pas été examiné.

La lettre s'attarde enfin sur la protection des migrants. Trois ouvriers bangladais sont morts le 4 novembre à Plaine-des-Papayes, et le Conseil des ministres a approuvé le 6 novembre une aide aux familles via le National Solidarity Fund et le Prime Minister's Relief Fund. Le ministère du Travail enquête. Pour Reeaz Chuttoo, ce drame illustre le manque de protection sociale de ces travailleurs et déplore qu'ils ne soient pas couverts par le Workmen's Compensation Act.

«Nous allons vers une explosion sociale», prévient le syndicaliste. La lettre réclame 25 mesures, dont une enquête indépendante sur les violences survenues en octobre et la protection du droit à la négociation collective, quelle que soit la nationalité des travailleurs.

Par ailleurs, lors d'une conférence de presse tenue dans les locaux de la CTSP, Reeaz Chuttoo a dénoncé le maintien de la rémunération minimale garantie à Rs 20 000 jusqu'en 2028 et s'inquiète de la disparition annoncée de la CSG Allowance. Il réclame une rencontre avec le Premier ministre et les représentants syndicaux.