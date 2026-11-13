Ile Maurice: Osman Mahomed - «Les travaux devront être achevés en six semaines»

La réhabilitation de la rue Monseigneur-Leen, à Port-Louis, s'accélère. À la suite d'une réunion de coordination coprésidée ce jeudi 12 novembre par les ministres Ajay Gunness et Osman Mahomed, le calendrier du chantier a été revu. Initialement prévus sur trois mois, les travaux devront désormais être achevés en six semaines.

Présent ce jeudi soir à Tribeca Mall, à l'occasion du lancement de la marque TVS, le ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed, est revenu sur les décisions prises pour accélérer le chantier et limiter les perturbations pour les automobilistes et les autres usagers de la route. Mahomed, le calendrier du chantier a été revu. Initialement prévus sur trois mois, les travaux devront désormais être achevés en six semaines.

Présent ce jeudi soir à Tribeca Mall, à l'occasion du lancement de la marque TVS, le ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed, est revenu sur les décisions prises pour accélérer le chantier et limiter les perturbations pour les automobilistes et les autres usagers de la route.

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La compagnie Transinvest a notamment été sollicitée pour travailler de jour comme de nuit. Un nouveau plan de déviation routière sera également mis en place dès lundi, avec le concours de la police, de la Special Mobile Force et des représentants des chauffeurs de taxi.

L'objectif est de permettre l'achèvement des travaux dans les meilleurs délais, tout en assurant la sécurité des usagers et la fluidité de la circulation à l'approche du U.S.-Africa Business Summit, prévu du 6 au 9 décembre à Pailles.