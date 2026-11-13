Ile Maurice: MCB - L'enveloppe verte portée à Rs 25 milliards

Déployée avant terme, l'enveloppe de Rs 10 milliards consacrée par le Groupe MCB à la finance durable en 2023 a été portée à Rs 25 milliards face à la demande. Plus de 200 projets en ont bénéficié - énergies renouvelables, mobilité électrique, recyclage, production locale -, selon son Sustainability Report 2026, qui dresse le bilan de ses engagements économiques, sociaux et environnementaux.

Ces financements ont permis l'acquisition de 1809 véhicules électriques et hybrides et l'installation de 21,5 MW de capacité solaire, dont 7 MWp sur les toits du Mauritius Freeport, à Mer Rouge. Ils ont aussi soutenu une production commerciale de champignons frais destinée à réduire les importations, ainsi qu'une unité de recyclage pouvant traiter jusqu'à 100 tonnes de verre par an.

MCB Microfinance, présente à Maurice depuis 2016 et à Rodrigues depuis 2017, a accompagné 4339 microentrepreneurs en dix ans : 9321 prêts, dont 1002 à Rodrigues, pour plus de Rs 2,1 milliards décaissés. Les femmes représentent environ 41% des bénéficiaires, qui profitent aussi d'un suivi individuel et d'une initiation à la gestion.

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L'encours de crédit aux MPME atteint Rs 14,4 milliards, en hausse d'environ 10,4 %. Lancé en 2019, le programme Lokal is Beautiful a mobilisé Rs 452,8 millions pour la production locale, dont le rachat d'Esprit Vert, producteur de légumes sous serre, par O-Formulation. Punch by MCB, développé avec La Plage Factory, a retenu 13 fondateurs parmi 42 candidatures.

Sur le continent africain, le groupe a annoncé en avril 2026 une facilité de USD 100 millions sur dix ans, arrangée par Proparco avec DEG et FMO, pour des projets d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, ainsi qu'une enveloppe de USD 1 milliard destinée au commerce régional.

En juin 2026, la MCB a rejoint le fonds LCF4, doté de 150 millions d'euros, avec une contribution de 3 millions d'euros. Ce mécanisme finance la restauration de forêts, de mangroves et de sols agricoles, visant plus de 500 000 bénéficiaires ruraux. Un projet du précédent fonds LCF3 doit aider 11 000 foyers de producteurs de cacao au Ghana à mieux résister au changement climatique.

Économie bleue

À Maurice, le partenariat avec l'Odysseo Marine Foundation prévoit Rs 2 millions en 2026 pour l'Ocean Restoration Economic Centre, qui comprendra un incubateur de start-up. La station marine UoM/Odysseo, lancée en janvier 2026, accueille des chercheurs. Le groupe a aussi commandité une étude sur le potentiel de l'économie bleue et soutenu, avec le Charles Telfair Centre, une conférence sur le financement de l'avenir de l'océan Indien occidental, réunissant une centaine de décideurs.

La caravane pédagogique Bis Lamer, organisée avec REEF Conservation, a sensibilisé 13 073 personnes, contre 10 436 l'exercice précédent. À Rodrigues, des fragments de corail ont été replantés avec Shoals Rodrigues. Quinze débats de la compétition destinée aux collégiens, Deba Klima, en kreol morisien, ont été diffusés à la télévision nationale, générant 4,4 millions d'impressions.

Sur le plan social, plus de Rs 130 millions ont été allouées à plus de 60 organisations, au bénéfice de plus de 90 000 personnes. Le social leave a mobilisé 454 collaborateurs, contre 357 l'année précédente.

En interne, Rs 114,7 millions ont été investies dans la formation ; 270 collaborateurs ont été accompagnés vers des certifications professionnelles, contre 124 auparavant. La participation à l'enquête d'engagement est passée de 83 % à 90 %, et les certifications Great Place to Work et EQUAL-SALARY ont été maintenues.

Enfin, le Blue Penny Museum, fondé par la MCB en 2001, a accueilli 28 600 visiteurs. Son exposition Artizan Lamer, consacrée aux pêcheurs artisans, a réuni plus de 200 jeunes dans ses ateliers, et 98 % de la collection a été numérisée.