Ile Maurice: Autisme, cardiologie et dialyse - Trois accords pour renforcer les services de santé publique

Trois mémorandums d'entente (MoU) ont été signés entre le ministère de la Santé, la Mauritius Telecom Foundation, le Rotary Club de Flacq et la Renal Disease Patients' Association, hier, à la Telecom Tower, à Port-Louis. Ces partenariats visent à renforcer les infrastructures sanitaires, à améliorer la prise en charge des patients et à développer des services destinés aux enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme.

Le premier accord concerne la mise en place d'un centre de jour dédié aux enfants autistes à Souillac. Le deuxième porte sur le soutien au Cardiac Centre, à Port-Louis, notamment pour l'aménagement d'une High Dependency Unit. Le troisième vise à améliorer les équipements et les conditions d'accueil au centre de dialyse de Souillac.

Prenant la parole, le ministre de la Santé, Anil Bachoo, a souligné l'importance de ces initiatives face à l'augmentation des besoins en matière de soins. Concernant l'autisme, il a évoqué une estimation de 13 500 à 14 000 enfants concernés à Maurice. Selon lui, si certaines familles disposent des moyens nécessaires pour financer une prise en charge dans des institutions privées, la grande majorité dépend des services publics. Le futur centre permettra notamment un dépistage précoce, une orientation adaptée et un accompagnement pluridisciplinaire, à travers des programmes individualisés et des activités structurées.

S'agissant du Cardiac Centre, le ministre a expliqué que les admissions continuent d'augmenter. L'établissement dispose actuellement de 13 lits en unité de soins intensifs (ICU), de 27 lits dans le service masculin et de 26 autres dans le service féminin. Le projet prévoit la mise en place de huit lits de soins à haute dépendance, soit quatre dans chaque service. Cette unité assurera une surveillance rapprochée des patients qui ne nécessitent plus de soins intensifs, mais dont l'état requiert encore une attention particulière.

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Le troisième accord concerne le centre de dialyse de Souillac. La Mauritius Telecom Foundation contribuera à son amélioration par la fourniture d'un système de climatisation, d'un téléviseur, d'un ordinateur portable destiné à l'administration ainsi que d'équipements pour les salles de traitement, notamment un lit médicalisé avec moteur. Ces aménagements visent à améliorer le confort des patients, qui passent plusieurs heures au centre lors de chaque séance.

De son côté, Veemal Gungadin, Chief Executive Officer de Mauritius Telecom, a rappelé que l'une des valeurs fondamentales de l'entreprise est «We care». À travers sa fondation, celle-ci intervient notamment dans les domaines de l'éducation, du sport et de la santé. Il a souligné que ces trois partenariats sont le résultat de plusieurs mois de collaboration avec le ministère et les associations concernées.

Anil Bachoo a également indiqué que le gouvernement consacre près de Rs 19 milliards au secteur de la santé, tout en saluant les contributions du secteur privé et des associations. Pour lui, ces collaborations constituent un soutien supplémentaire aux efforts déployés pour améliorer les services de santé publique.