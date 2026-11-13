Tunisie: Médiation culturelle et muséale - Repenser le musée et la place du visiteur

Au coeur de cette rencontre, une réflexion sur la transformation du rôle du musée : comment passer d'un espace essentiellement dédié à la conservation et à la transmission des connaissances à un lieu vivant de dialogue, d'interaction et de participation ?

Le Musée national d'art moderne et contemporain, à la Cité de la culture, accueillera, aujourd'hui jeudi 12 novembre, à partir de 9h30, une rencontre intellectuelle consacrée à la médiation culturelle et muséale en Tunisie. Une occasion de mettre en débat l'évolution des pratiques muséales et les nouvelles approches de transmission et de partage des savoirs. Au coeur de cette rencontre, une réflexion sur la transformation du rôle du musée : comment passer d'un espace essentiellement dédié à la conservation et à la transmission des connaissances à un lieu vivant de dialogue, d'interaction et de participation ? La question de la place du visiteur, désormais appelé à devenir acteur de sa propre expérience culturelle, constituera l'un des principaux fils conducteurs des échanges.

Le programme réunira plusieurs spécialistes du patrimoine, de la muséologie, de l'histoire de l'art et des politiques culturelles. Chadlia Annabi, experte-consultante en patrimoine et scénographie muséale, ouvrira la réflexion autour du passage « Du visiteur récepteur au visiteur acteur ». Soumaya Gharssallah et Elsa Despiney aborderont, quant à elles, les enjeux et les pratiques de la médiation dans la découverte des oeuvres d'art, à travers le passage du musée transmetteur de savoirs au musée dialoguant. La formation et les compétences professionnelles du médiateur culturel seront également au programme, avec l'intervention d'Asma Ben Moussa, maîtresse-assistante à l'Institut supérieur des métiers du patrimoine.

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D'autres expériences viendront enrichir les échanges, notamment celle du Musée de la mémoire Farhat Hached, présentée par Hanen Srarfi, conservatrice en chef du patrimoine à l'Institut national du patrimoine, et celle des musées militaires en Tunisie, abordée par l'historien Samir Chami sous l'angle de l'éducation à la citoyenneté. La réflexion s'étendra également à de nouvelles formes de médiation à l'échelle du territoire, avec Hatem Drissi, conservateur au Musée national de Carthage et responsable scientifique de l'association Museum Lab, ainsi qu'à la transmission des savoirs à travers l'expérience du Musée archéologique de Sousse, présentée par son médiateur culturel, Chokri Dallal. Au-delà des approches théoriques et des expériences de terrain, cette rencontre entend interroger la capacité du musée à renouveler sa relation avec ses publics et à s'affirmer comme un espace de connaissance, de dialogue et de participation citoyenne.