Sénégal: Le président du HCDS annonce l'installation de comités ministériels de dialogue social avant fin 2026

Mbour — Le président du Haut Conseil du dialogue social (HCDS), Faly Seck, a annoncé, jeudi, à Saly (Mbour, ouest), l'installation avant la fin de l'année 2026 de comités de dialogue social au sein de tous les départements ministériels, "conformément aux orientations du Premier ministre".

"En marge de la réunion du Comité de pilotage (COPIL) du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable, tenue le 15 octobre 2026, le Premier ministre a insisté sur l'urgence de doter l'ensemble des ministères de comités de dialogue social, avant la fin de l'année", a-t-il déclaré.

Faly Seck s'exprimait à l'ouverture d'un atelier de partage et d'échanges de deux jours consacré au processus de mise en place de ces instances dans les départements ministériels.

Il a rappelé que cette initiative répond à une directive du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui, lors du Conseil des ministres du 4 juin 2025, avait demandé aux membres du gouvernement de mettre en place des comités de dialogue social au sein de leurs ministères respectifs.

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Selon le président du HCDS, le chef de l'État est convaincu que "la stabilité sociale est indispensable à l'atteinte des objectifs déclinés dans la Stratégie nationale de développement 2025-2029 de l'Agenda national de transformation Vision-Sénégal 2050".

Il a souligné que "la mise en place de ces comités constitue une étape importante dans la consolidation du dialogue social au Sénégal, pays dont les traditions sont fortement ancrées dans la recherche du dialogue et du consensus".

"Il ne saurait être contesté que par le dialogue on peut prévenir des conflits dès leur apparition. Par le dialogue, on peut résoudre des conflits quelle que soit leur envergure. Par le dialogue, on peut surtout instaurer une paix durable, facteur de progrès économique et social", a indiqué Faly Seck.

Créé par le décret n° 2014-1299 du 13 octobre 2014, le Haut conseil du dialogue social a pour mission de promouvoir le dialogue dans les secteurs public, parapublic et privé, ainsi que dans l'économie informelle.

"Il est également chargé de contribuer à la mise en place de mécanismes adaptés de dialogue social aux échelles nationale et sectorielle", a ajouté son président.

Selon lui, c'est dans cette perspective que l'institution tripartite a inscrit la mise en place des comités de dialogue social parmi les priorités de l'axe 2 de son Cadre stratégique d'intervention 2025-2027.

Faly Seck a, par ailleurs, salué la contribution des membres du HCDS à la recherche et la préservation de la paix sociale, tout en exprimant sa reconnaissance au Bureau international du Travail (BIT) pour son accompagnement dans la promotion du dialogue social et la prévention des conflits en milieu professionnel.

Il a notamment remercié le représentant du BIT à cet atelier, l'expert Hervé Sea, ainsi que la directrice du Bureau de l'OIT pour l'Afrique de l'Ouest et du Bureau-pays à Dakar, Samira Daoud.

Le président du HCDS a indiqué que "les conclusions de cette rencontre de deux jours sont fortement attendues par les plus hautes autorités, qui tiennent à l'installation généralisée et rapide des comités de dialogue social dans les différents ministères.