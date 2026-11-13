Sénégal: Mbacké - Des laissez-passer accordés aux transporteurs pour faciliter le déplacement des élèves

Mbacké, 12 nov (APS) - Le préfet du département de Mbacké (centre), Khadim Hann, a annoncé, jeudi, l'octroi de laissez-passer aux transporteurs pour faciliter le déplacement des élèves de Touba vers leurs établissements scolaires.

Cette mesure a été retenue à l'issue d'une réunion consacrée aux difficultés liées au transport des élèves, notamment ceux qui quittent Touba pour rejoindre les écoles de Mbacké et d'autres localités environnantes, en raison du déficit d'établissements scolaires dans la cité religieuse.

Selon l'autorité administrative, ces laissez-passer permettront aux véhicules de transport interurbain d'appuyer, à des heures déterminées, le transport urbain. "Des facilités de circulation seront également accordées aux véhicules spécialement affectés au transport scolaire", a-t-il ajouté.

Khadim Hann a toutefois précisé que ces mesures ne dispensent pas les transporteurs des contrôles de sécurité. "Les laissez-passer ne se substituent ni au permis de conduire ni à l'assurance ni à la visite technique en cours de validité", a-t-il averti.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a par ailleurs salué les engagements pris par les forces de défense et de sécurité ainsi que par les transporteurs pour encadrer les déplacements des élèves.

Le préfet s'est en outre félicité de l'amélioration notable du transport scolaire depuis l'année dernière, grâce notamment à la mise en service de la ligne ferroviaire Touba-Mbacké-Ngabou.