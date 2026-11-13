Sénégal: Le 3FPT dresse un bilan 'globalement très positif' de ses financements sur la période 2016-2024

Dakar, 12 nov. (APS) - Le secrétaire général du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Mamadou Camara Fall, a dressé, jeudi, un bilan "globalement très positif" se basant sur le rapport d'évaluation des financements du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT) sur la période 2016-2024, a constaté l'APS.

Cette étude d'évaluation des activités de financement de la formation par le 3FPT au profit des établissements publics de formation professionnelle et technique sur la période a été réalisée par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) et présentée lors d'un atelier de restitution des résultats, à Dakar.

"Les projets d'investissement ont permis de créer 4 783 postes de travail supplémentaires, soit une hausse de 207 %, d'accroître la capacité d'accueil de 176 % et de créer 185 nouvelles filières. Les projets d'élaboration et de révision des programmes ont débouché sur un nouveau programme dans 75,7 % des cas", a notamment Mamadou Camara Fall.

Il a également fait savoir que les actions de renforcement des capacités ont bénéficié à 4 227 personnes, avec un taux de satisfaction de 83,5 %.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Enfin, 82,6 % des plans stratégiques de développement des établissements ont été élaborés et validés, et 88 % d'entre eux sont effectivement mis en oeuvre", a-t-il ajouté.

Selon lui, la formation professionnelle et technique doit rapprocher les compétences des besoins de l'économie et ouvrir des perspectives d'insertion durable.

Le directeur général du 3FPT, Souleye Kane, a, pour sa part, indiqué que l'évaluation du rapport doit permettre de repositionner le fonds dans l'agenda "Vision Sénégal 2050", avec comme objectif de former plus de 500 000 techniciens à l'horizon 2034 et de faciliter leur employabilité.

Selon lui, cette étude montre que le 3FPT a contribué massivement en quantité et en qualité à l'atteinte des objectifs, tant sur le plan de la gouvernance, de l'accès et de la qualité.

Le directeur général de l'ANSD a, quant à lui, souligné que les résultats présentés dans le rapport constituent un "précieux outil d'aide à la décision" aux autorités du secteur de la formation professionnelle, tout en offrant aux différents acteurs une lecture éclairée de l'efficacité du dispositif de financement.

"Ils confirment également la pertinence des programmes de formation conçus en adequation avec les besoins émergents du marché du travail et les exigences du developpement national", a ajouté Abdou Diouf.