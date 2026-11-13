Tunisie: Derby - Place au fair-play et à la sagesse

Dans une dizaine de jours, le public sportif, en général, et ceux férus de football, en particulier, vont vivre à l'heure du derby tunisois entre le Club Africain et l'Espérance Sportive de Tunis qui, bien qu'intervenant au milieu de la phase aller, suscite un engouement sans précédent dépassant même l'ambiance ayant prévalu lors de leur confrontation d'il y a six mois.

Et si on sait que les deux prestigieux clubs bénéficient d'une grande popularité à travers toute la Tunisie et non pas seulement à Tunis, la capitale, on comprend mieux l'effervescence constatée depuis plusieurs jours, et qui semble aller crescendo, faisant craindre des dérapages.

En effet, une tension extrême règne, désormais entre les supporters des deux équipes, attisée malheureusement par la succession de communiqués rendus publics par les bureaux directeurs officiels des deux clubs avec des accusations franches et citation nominative, pour la première fois, d'une équipe bien déterminée de la part de son adversaire présumé.

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Cette tension est attisée, aussi, par les chroniqueurs sur les plateaux radio et TV, supposés être de simples techniciens et analystes footballistiques, mais qui s'affichent en tant que supporters -- parfois fanatiques -- déclarés de l'un des deux teams, tout en avouant qu'ils sont là pour défendre les intérêts de leur équipe favorite.

On n'oubliera pas les pages prenant les couleurs de l'un ou de l'autre club qui ne se contentent pas de lui faire de la propagande, mais vont jusqu'à publier des accusations, souvent infondées, non argumentées, voire diffamatoires, en usant, parfois, de termes inadéquats portant préjudice à autrui. Ce qui n'a aucun rapport avec le sport et la saine compétition.

Le plus malheureux est que ces dérapages proviennent de tous bords tout en étant, de plus en plus, incontrôlés, sachant que le même phénomène continue de plus belle malgré l'appel à la raison lancé par la Fédération tunisienne de football et qui ne semble avoir rien changé à l'escalade puisque les communiqués continuent de part et d'autre, notamment à travers les pages sur les réseaux sociaux.

Bref, il est temps de cesser de jeter de l'huile sur le feu et de considérer qu'il s'agit juste d'une simple guerre psychologique dans le but de mettre la pression sur l'adversaire, et que tout s'arrête à ce niveau car il y va de la paix sociale dans le pays dans la mesure où il s'agit, finalement, d'un simple match de football dans un championnat qui s'annonce encore long.