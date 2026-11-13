Sénégal: Équipe nationale - Patrick Vieira mise sur un duo Jackson-Mbaye pour mener l'attaque des Lions

Dakar — Le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Patrick Vieira, a misé, jeudi face au Soudan, sur une attaque composée de Nicolas Jackson et Ibrahim Mbaye, deux joueurs évoluant à Aston Villa, pour conduire le secteur offensif des Lions, dans un onze de départ où Yehvann Diouf occupera les buts.

Le capitaine Kalidou Koulibaly figure dans le secteur défensif aux côtés de Moussa Niakhaté, Sadibou Sané et El Hadji Malick Diouf.

Dans l'entrejeu, le sélectionneur a porté son choix sur Lamine Camara, Dion Lopy, Iliman Ndiaye et Ibrahim Mbaye, tandis que Nicolas Jackson et Boulaye Dia sont chargés de l'animation offensive.

Les onze titulaires : Yehvann Diouf, Kalidou Koulibaly (capitaine), Moussa Niakhaté, Sadibou Sané, El Hadji Malick Diouf, Lamine Camara, Dion Lopy, Iliman Ndiaye, Ibrahim Mbaye, Nicolas Jackson et Boulaye Dia.