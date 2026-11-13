Sénégal: Le groupe EDK annonce avoir lancé un emprunt obligataire de 30 milliards de francs CFA

Dakar — Le groupe sénégalais EDK, présent dans le commerce des produits pétroliers, la grande distribution, la restauration rapide et d'autres activités économiques, déclare avoir lancé un emprunt obligataire de 30 milliards de francs CFA, une initiative qu'il présente comme la marque d"'une nouvelle étape de son développement".

Les acteurs financiers qui le désirent peuvent souscrire à cette émission, jusqu'au 30 novembre 2026, annonce EDK dans un communiqué.

Il précise toutefois que la clôture de l'émission "EDK 7,50 % 2026-2033" destinée à financer de nouveaux investissements du groupe peut être anticipée.

L'opération est structurée par Matha Securities, qu'EDK présente comme l'arrangeur et chef de file de l'émission.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"L'opération doit permettre au groupe sénégalais d'accompagner une nouvelle phase de son développement et de financer plusieurs projets d'investissement dans ses différentes activités", explique EDK.

Il indique que l'émission porte sur 3 millions d'obligations d'une valeur nominale de 10 000 francs CFA chacune.

Les obligations sont rémunérées à un taux nominal annuel fixe de 7,50 %, pour une maturité de sept ans, dont deux années de différé de remboursement du capital.

Créé en 2009, EDK s'activait dans la distribution de produits pétroliers, avant d'étendre ses activités à la grande distribution, à la restauration rapide, aux paiements et à l'agro-industrie, selon le communiqué.

D'après la même source, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 84 milliards de francs CFA en 2025.

Il dit disposer d'un réseau de 111 points de vente et employer plus de 1 500 personnes (emplois directs et indirects).

"Les ressources mobilisées dans le cadre de l'émission doivent permettre au groupe EDK d'accélérer plusieurs projets de développement dans ses principales activités", ajoute le communiqué.

"Cette émission marque une nouvelle étape dans la trajectoire du groupe EDK. Depuis 2009, nous avons progressivement construit et diversifié nos activités au Sénégal. Les investissements que nous engageons aujourd'hui doivent nous permettre de poursuivre cette dynamique, d'étendre notre présence et de renforcer notre contribution à l'activité économique et à l'emploi", rapporte-t-il, citant le président-directeur général du groupe, Demba Ka.

"Cette opération permet à EDK de mobiliser le marché financier régional pour accompagner son programme d'investissement. En qualité d'arrangeur et chef de file, Matha Securities (...) centralise les souscriptions et assurera le service financier des obligations pendant toute la durée de l'emprunt", ajoute la même source en citant Matha Securities.

Selon elle, les investisseurs peuvent souscrire auprès de Matha Securities, de CGF Bourse ou d'autres sociétés de gestion et d'intermédiation.