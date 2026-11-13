Sénégal: Lutte contre l'émigration irrégulière - La Police nationale prône une approche globale et inclusive

Dakar — Le directeur général de la Police nationale, Mame Seydou Ndour, a appelé, mercredi, à une réponse globale et inclusive à l'émigration irrégulière, associant l'ensemble des acteurs de la société, estimant que la seule approche sécuritaire ne peut suffire à éradiquer ce phénomène.

"La prise en charge de ce phénomène n'est pas seulement sécuritaire. Elle doit être globale, holistique et inclusive, avec l'intervention de plusieurs acteurs, y compris les journalistes dans la sensibilisation", a-t-il déclaré en marge d'une visite au poste de commandement opérationnel de la Police nationale.

A cette occasion, Mame Seydou Ndour a fait état d'une diminution "très forte" des départs irréguliers suivie d'une recrudescence à partir du 21 septembre dernier.

Il a dans le même temps mis en garde contre les risques liés à ces tentatives d'émigration irrégulière par voie maritime, en évoquant les drames et incidents récents.

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Rappelant que cette tragédie concerne toute la nation, le patron de la sécurité publique a appelé chaque acteur, notamment la justice, les forces de défense et de sécurité, les médias et les familles, à assumer pleinement leurs responsabilités dans la lutte contre ce fléau.

"Il ne faudrait pas qu'on laisse à l'État tout seul cette lutte [contre la migration irrégulière]. Tout le monde est concerné", a-t-il insisté, soulignant que les pouvoirs publics accordent une attention particulière à cette question.

Il a ainsi fait savoir qu'elle est régulièrement examinée dans les instances de décision, évoquant la mise en place de structures spécialisées, notamment la Direction nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT), ainsi que le renforcement des moyens de l'État.

Mame Seydou Ndour a en outre assuré que les forces de défense et de sécurité poursuivent les opérations de prévention et d'interception des départs.

"Il ne se passe pas un seul jour sans que les forces de défense et de sécurité n'empêchent deux, trois, quatre ou cinq départs", a-t-il dit, se basant sur les rapports quotidiens qu'il reçoit.