Tunisie: Première de « Badr Al Alam » - La curiosité comme une force de changement

Au centre de l'histoire, Badr, un enfant qui grandit dans un village isolé, marqué par la pauvreté et la sécheresse. Son rêve est ambitieux : devenir scientifique pour trouver des solutions aux difficultés de sa communauté et contribuer à transformer son quotidien. Mais entre les moyens limités de son école et les moqueries de ses camarades, le chemin vers la réalisation de ce rêve semble semé d'obstacles. Première ce soir 12 novembre à la Cité de la culture

Le Centre national des arts de la marionnette présente, ce soir 12 novembre 2026, à la Salle des jeunes créateurs de la Cité de la culture, la première de «Badr Al Alam», une création qui place l'imaginaire, la connaissance et la persévérance au coeur d'une aventure destinée au jeune public. Au centre de cette histoire, Badr, un enfant qui grandit dans un village isolé, marqué par la pauvreté et la sécheresse. Son rêve est ambitieux: devenir scientifique pour trouver des solutions aux difficultés de sa communauté et contribuer à transformer son quotidien. Mais entre les moyens limités de son école et les moqueries de ses camarades, le chemin vers la réalisation de ce rêve semble semé d'obstacles.

Loin de se laisser décourager, Badr puise dans un livre offert par son instituteur une première leçon de vie : croire en ses capacités et persévérer malgré les échecs. Il entreprend alors une série d'expériences pour recueillir l'eau de pluie. Les tentatives se succèdent, les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous, mais sa détermination finit par porter ses fruits. En mettant au point un système susceptible d'améliorer les conditions de vie des habitants, l'enfant devient une source d'inspiration pour tout son village. Au-delà du récit initiatique, «Badr Al Alam» s'inscrit dans une démarche pédagogique qui fait de l'apprentissage une expérience vivante.

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Le spectacle s'appuie sur le principe du voyage éducatif : sortir symboliquement des murs de la classe pour explorer, expérimenter et découvrir. Il entend ainsi rapprocher les savoirs de la réalité, en donnant aux notions apprises sur les bancs de l'école une dimension concrète et sensible. La création défend, en filigrane, une idée essentielle: la connaissance ne se limite pas à l'accumulation des savoirs, elle devient un véritable levier d'action lorsqu'elle nourrit la curiosité, stimule l'imagination et donne les moyens d'agir sur son environnement. À travers le parcours de Badr, le jeune spectateur est invité à considérer l'échec non comme une fin, mais comme une étape de l'expérimentation et de la découverte. Sur une idée originale et un texte d'Assala Najjar, le spectacle est conçu et mis en scène par Oussama Makni.

L'interprétation et la manipulation des marionnettes sont assurées par Fatma Zahra Marouani, Assala Najjar, Haitham Ouanassi et Sabri Abdaoui. La scénographie est signée Hassen Sellami, tandis que la conception et la fabrication des marionnettes associent Yassine Bchir à l'atelier du Centre national des arts de la marionnette. Avec cette nouvelle création, le Centre national des arts de la marionnette propose au jeune public une aventure où le rêve scientifique rencontre l'imaginaire théâtral, et où la curiosité d'un enfant devient le point de départ d'une possible transformation collective.