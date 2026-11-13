Sénégal: Louga - La gendarmerie saisit du matériel destiné à l'émigration clandestine à Potou

Louga — La brigade de gendarmerie de proximité de Potou, dans la région de Louga (nord-ouest), annonce avoir saisi, dans la nuit de mercredi à jeudi, un important lot de matériel destiné à l'émigration clandestine, notamment des bidons de carburant et des équipements utilisés pour les départs en pirogue.

Cette opération intervient dans un contexte marqué par le drame de Tébène 2, un village côtier de cette partie de la région de Louga, oû 43 personnes ont perdu la vie dans le naufrage d'une pirogue de migrants.

Cette nouvelle saisie illustre la persistance des tentatives de départ à partir de cette zone, malgré le renforcement des patrouilles et du dispositif de surveillance mis en place par les forces de défense et de sécurité sur le littoral.

Elle remet également en évidence les défis auxquels les autorités restent confrontées dans la lutte contre l'émigration irrégulière, particulièrement dans les localités côtières de la région de Louga.