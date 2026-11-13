Sénégal: Kaolack - Les conducteurs d''Allo Dakar' plaident pour la formalisation de leur activité

Kaolack — Les conducteurs de véhicules de transport communément appelés "Allo Dakar" à Kaolack (centre) ont invité, jeudi, les pouvoirs publics à accompagner la formalisation de leur activité, notamment par l'octroi de licences de transport, afin de leur permettre d'exercer légalement et en toute sécurité.

"Nous avons convié la presse pour dénoncer les tracasseries dont nous sommes victimes dans notre secteur à Kaolack. Depuis plusieurs mois, nos collègues font l'objet d'arrestations et de coups bas. Les acteurs du secteur des transports doivent nous accepter et nous tendre la main", a déclaré Lamine Diagne, président d'un regroupement des chauffeurs "Allo Dakar" de Kaolack.

Selon lui, les autorités gagneraient à engager un processus de régularisation de ce service à travers l'octroi de licences aux conducteurs concernés.

Reconnaissant que leur système de transport ne bénéficie pas encore d'un cadre légal, M. Diagne a appelé le ministère chargé des Transports à les accompagner dans leur démarche de formalisation, soulignant que ce mode de déplacement est de plus en plus prisé par les usagers.

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Il a également soutenu que ce métier permet à de nombreux jeunes de gagner dignement leur vie au Sénégal, plutôt que de céder à la tentation de l'émigration clandestine.

"Aujourd'hui, force est de constater que nous contribuons à l'économie de notre pays. Imaginez un instant les sommes que nous dépensons sur l'autoroute à péage, sans compter les frais de carburant", a-t-il encore souligné.

Les conducteurs d"'Allo Dakar" se sont par ailleurs déclarés ouverts au dialogue avec les autorités et les autres acteurs du transport pour parvenir à un encadrement réglementaire de leur secteur, dans l'intérêt de toutes les parties.

Lamine Diagne et ses collègues ont également sollicité l'accompagnement des autorités administratives et territoriales de Kaolack pour l'aménagement ou la mise à disposition d'un garage réglementaire devant leur servir de lieu de stationnement et de départ.