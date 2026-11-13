Sénégal: Diourbel - La concertation au coeur de la relance du pôle urbain de Ngogom

Diourbel — L'État entend renforcer la concertation avec les populations et les acteurs territoriaux pour accompagner la mise en oeuvre du pôle urbain de Ngogom, dans le cadre de la relance du Projet d'aménagement et de développement des pôles urbains au Sénégal (PADPUS) a indiqué, jeudi, le directeur de la promotion des projets d'interaction au ministère de l'Urbanisme, Cheikh Ibrahima Diédhiou.

Cette question a été au centre d'un comité régional de développement (CRD) présidé par le gouverneur de Diourbel, Ibrahima Fall, en présence des chefs de service, des élus territoriaux et des autorités administratives.

"La communication est fondamentale", a déclaré Cheikh Ibrahima Diédhiou, directeur de la promotion des projets d'interaction au ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du territoire.

Il a souligné la nécessité d'impliquer les populations à toutes les étapes du projet, notamment à travers l'administration territoriale et les collectivités territoriales.

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Il a rappelé que le PADPUS vise à mobiliser, sécuriser, aménager et viabiliser le foncier pour faciliter l'implantation de projets structurants de l'État et d'investissements privés, en vue de promouvoir le développement endogène et d'améliorer les conditions de vie des populations.

Reconnaissant des insuffisances dans la communication autour du projet, M. Diédhiou a indiqué que des actions de rattrapage sont engagées pour informer, écouter et rassurer les communautés.

Le gouverneur de Diourbel a, pour sa part, réaffirmé l'engagement de l'administration territoriale à accompagner le projet, insistant sur la nécessité de communiquer avec les populations et de veiller à l'indemnisation des personnes impactées.